Le nettoyage des puits orphelins a priorité sur le remboursement des créanciers, indique la Cour suprême 

Selon le jugement, « la faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles, et les professionnels de l’insolvabilité sont liés par les lois provinciales valides au cours de la faillite. »

Le document conclut en disant que « l’actif de Redwater doit respecter les obligations environnementales continues qui ne sont pas des réclamations prouvables en matière de faillite. »

Ce dossier remonte à 2015, quand la petite entreprise albertaine Redwater Energy a fait faillite, laissant derrière elle 12 puits pétroliers et gaziers actifs, 72 puits inactifs et une dette de 5,1 millions de dollars à ATB Financial.

Son syndicat de faillite, Grant Thorton Limited, avait alors voulu vendre les puits actifs pour rembourser les créanciers, mais l’Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta (AER) a exigé que l’argent soit plutôt utilisé pour nettoyer les puits orphelins.

Quand le syndicat de faillite a refusé, le dossier s’est rendu devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a tranché que c’est le remboursement de la banque créancière qui avait préséance sur le nettoyage des puits abandonnés.

Un jugement qui a été porté en appel et qui s’est rendu jusqu’à la Cour suprême.

Plus de puits orphelins

L'Alberta a constaté une augmentation des puits abandonnés depuis que la cour inférieure a tranché en faveur de l'entreprise Redwater. En cinq ans, le nombre de puits orphelins a grimpé de moins de 100 à 3200, selon l'Institut C.D. Howe. 155 000 puits sont inactifs et n'ont pas encore été complètement décontaminés.

C'est pour prévenir les puits orphelins que l'AER accorde seulement un permis aux entreprises pétrolières, si elle évalue qu'elles seront capables d'assurer les services de fin de vie aux puits une fois qu'ils ne sont plus utilisables. Les entreprises ont donc la responsabilité de décontaminer le site et de le remettre dans son état initial.

L'insolvabilité d'une entreprise de gaz ou de pétrole est régie sous une loi fédérale, pour assurer le remboursement des créanciers, mais les obligations de fin de vie pour les puits pétroliers sont régies par l'Alberta. Une loi provinciale s'assure que les entreprises soient obligées d'assurer la décontamination et la remise en état, même lorsqu'elles font faillite. La différence entre les obligations provinciales et fédérales sont au coeur du dossier Redwater.

L’Alberta, Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Bureau du défenseur des fermiers de l’Alberta ont soutenu cet appel, craignant que le jugement donne la permission aux entreprises d’abandonner les puits inactifs sans se préoccuper des conséquences environnementales.

Mais l'ex-PDG de ATB, Dave Mowat, avait fait valoir en juin que les créanciers ont aussi beaucoup à perdre dans ce dossier. S’ils ne sont plus les premiers à être remboursés lorsqu’une entreprise fait faillite, ils seront peut-être plus réticents à prêter de l’argent aux petites entreprises.