Dans une série de tweets matinaux, l'occupant de la Maison-Blanche ne s'est pas gêné pour s'en prendre aux chefs du renseignement américain, au lendemain de leur comparution devant le Sénat pour présenter leur évaluation annuelle des grandes menaces mondiales à la sécurité des États-Unis.

Ce qui a mis le feu aux poudres : le désaccord marqué entre leur analyse et celle qu'en fait le président sur l'Iran, la Corée du Nord et le groupe armé État islamique (EI).

Pour chacun de ces dossiers, le président a persisté, tout en avançant que la situation s'était radicalement améliorée depuis son arrivée au pouvoir.

« Les gens du renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs par rapport aux dangers que représente l'Iran. Ils ont tort! », a tonné Donald Trump mercredi matin, suggérant que des gens qu'il a lui-même nommés « retournent à l'école ».

Les Iraniens « restent une source potentielle de danger et de conflit », a-t-il affirmé.

La directrice de la CIA, Gina Haspel, a notamment estimé que l'Iran respectait toujours « techniquement » l'accord conclu en 2015 avec les grandes puissances pour l'empêcher de se doter de la bombe nucléaire.

Washington s'est retiré de l'entente l'an dernier, comme l'avait promis Donald Trump pendant sa campagne.

« Nos évaluations continuent de montrer qu'il est peu probable que la Corée du Nord abandonne toutes ses armes nucléaires », ses missiles et « ses capacités de production », a pour sa part souligné le directeur du Renseignement national, Dan Coats.

Témoignant devant le Sénat des États-Unis, les responsables des grandes agences de renseignement ont mis en garde contre les principales menaces à la sécurité des États-Unis. Photo : Reuters / Joshua Roberts

Malgré la suspension des essais nucléaires et balistiques « depuis plus d'un an » et « le démantèlement réversible de certaines parties des infrastructures », « nous continuons à observer des activités non compatibles avec une dénucléarisation totale », a-t-il ajouté. Les leaders nord-coréens voient les armes nucléaires comme essentielles à la « survie du régime », a-t-il expliqué.

Donald Trump a répliqué que la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord n'avait « jamais été aussi bonne », que Pyongyang avait cessé ses essais nucléaires et qu'il y avait de « bonnes chances » de dénucléarisation. Il a de plus réaffirmé sa « hâte » de rencontrer prochainement le leader nord-coréen, Kim Jong-un, après leur premier sommet de Singapour, en juin 2018.

Autre sujet de désaccord : l'EI. Celui-ci « contrôle encore des milliers de combattants en Irak et en Syrie », a mis en garde Dan Coats. Les djihadistes de l'EI continueront à lancer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés régionaux ou occidentaux à partir de la Syrie ou de l'Irak, a-t-il prévenu.

Le califat sera « bientôt détruit », ce qui aurait été « impensable il y a deux ans », a contre-attaqué Donald Trump.

En décembre dernier, lorsqu'il a annoncé le retrait prochain des troupes américaines de Syrie, il avait proclamé la défaite de l'EI, atténuant par la suite ses propos.

À la défense des services de renseignement

Le démocrate Adam Schiff, président de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, a estimé dangereux que le président rejette les conclusions de ses propres agences de renseignement.

« Si vous ignorez cette information, vous allez prendre de mauvaises décisions, a-t-il déclaré dans une entrevue au New York Times. Cela signifie que le pays est fondamentalement moins en sécurité. »

Le représentant républicain Mike Gallagher s'est porté à la défense des services de renseignement. « Ils font un travail très difficile et ils essaient en fait de faire avancer les priorités du président », a-t-il déclaré au quotidien new-yorkais.

Un ancien responsable de la CIA et de l'Agence de renseignement du département de la Défense, Douglas Wise, a critiqué la sortie du président Trump. Il a dénoncé une pression politique « inappropriée » pour aligner la communauté du renseignement sur « ses objectifs politiques », a-t-il soutenu devant les journalistes du New York Times.

Même si ce genre de rebuffade à l'endroit des grandes agences fédérales est inhabituelle de la part d'un président américain, ce n'est pas la première fois que le 45e titulaire de la fonction conteste leurs conclusions.

Il avait suscité un tollé, même au sein de son propre camp, lorsqu'il avait, lors d'une conférence de presse à Helsinki avec le président russe, Vladimir Poutine, semblé accorder plus de valeur aux propos de l'homme fort du Kremlin qu'aux conclusions des agences de renseignement américaines : celles-ci avaient conclu à l'ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle de 2016.