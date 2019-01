Une première Nuit des idées à la Maison de la littérature

La Maison de la littérature participe cette année pour la première fois à La nuit des idées. L'événement social et artistique présenté jeudi se tient simultanément dans plus de 70 pays.

Un texte de Tanya Beaumont

Depuis quatre ans, La nuit des idées invite les participants à organiser et vivre une soirée d’échanges, de rencontres et de débats.

Selon le directeur général de la Maison de la littérature, Dominique Lemieux, l’idée de créer des moments de rencontre entre les citoyens et de débattre des enjeux de société est au cœur de la mission de la Maison.

« D'écouter de gens intervenir sur des enjeux nous permet de se positionner et de faire avancer notre vision de la société. Je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir ces moments d'écoute, d'arrêt et de recul. »

La présentation de 2019 a pour thème « Face au présent ».

La Maison de la littérature a concrétisé cette proposition en deux tables rondes; la première à propos des territoires humains et la deuxième sur les défis sociaux de masses et le futur des démocraties.

Des invités de diverses disciplines participeront aux discussions, autant du domaine littéraire, historique, médiatique et politique.

Parmi les invités, l’auteure Marie-Christine Bernard, l’écrivain, historien et performeur Louis-Karl Picard-Sioui et l’auteur et le journaliste Antoine Robitaille.

Écrivain globe-trotteur

Grâce à la collaboration du Consulat général de France à Québec, Damien Carême, maire de Grande-Synthe depuis 2001, et l’écrivain et globe-trotter Olivier Bleys prendront également part aux échanges.

M. Bleys, qui a déjà assisté comme spectateur à une Nuit des idées, mais qui en est à sa première participation, il espère que jailliront de cette soirée plus que des idées. « On est dans un âge d’idées, c’est bien qu’on puisse les convertir en proposition et que ces propositions deviennent des actes. »

Selon lui, il peut être aussi enrichissant d’être à l’écoute que d’y participer.

La soirée se terminera par une performance artistique du poète Jean Désy qui sera accompagné des musiciennes Julie Rousseau et Marie-Loup Cottinet.

Une diffusion web sur la page Facebook de la Maison de littérature permettra de suivre l’événement qui affiche complet.

La Nuit des idées se tient à la Maison de la littérature le 31 janvier, dès 19 h, en direct sur la page Facebook de l’établissement.