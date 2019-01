Financement politique en 2018 : de généreuses contributions pour une année non électorale

Au total, le PLC a recueilli plus de 16,4 millions de dollars l’année dernière. Le parti se targue du fait que l’argent provient de plus de 45 000 Canadiens et qu’au quatrième trimestre, le don médian était de 15 $, tandis que plus de 9 contributions sur 10 étaient inférieures à 200 $.

Malgré cette bonne performance, les conservateurs demeurent les champions du financement politique.

En 2018, ils ont récolté 24,6 millions de dollars en dons. Au quatrième trimestre, ils ont accumulé 7,3 millions.

Dans leur communiqué, les libéraux expliquent que, selon les déclarations annuelles de 2017, les dépenses liées aux campagnes de financement du Parti conservateur ont atteint 7 189 100 $, tandis que celles du Parti libéral s’élevaient à 2 702 363 $.

Les conservateurs sont toujours premiers pour ce qui est des dons politiques recueillis. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le NPD n’a toujours pas divulgué ses données de financement pour le quatrième trimestre.

Le Bloc québécois, de son côté, a récolté environ 538 000 $ en 2018. Les bloquistes ont connu un mois de décembre record, ce qui leur permet d’espérer que les militants seront plus généreux en 2019.

Les données divulguées à Élections Canada n’incluent pas les dons faits dans les associations de circonscription, ce qui explique la différence entre ces chiffres et ceux annoncés par le Bloc québécois plus tôt ce mois-ci.

Le Parti vert a quant à lui recueilli plus de 3,13 millions de dollars en 2018.

Mardi, le chef du nouveau Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, s’est targué d’avoir recueilli plus d’un million de dollars depuis le lancement de sa nouvelle formation politique, en septembre dernier.

Philippe-Vincent Foisy est correspondant parlementaire et animateur de La mêlée politique