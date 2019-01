Fin de la bière à 1 $ en Ontario

Nous devons porter notre prix à 1,25 $ la bouteille à compter du 11 février afin de pouvoir maintenir nos bières à un dollar pour les longs week-ends de vacances , a expliqué le PDG de la compagnie Cool Beer Brewing, Bobby Crecouzos, par voie de communiqué.

M. Crecouzos espère que cette décision permettra de susciter une discussion avec le gouvernement sur la réduction des frais et taxes élevés sur la bière .

Il souhaite également que le gouvernement autorise les brasseries à vendre les bières moins cher dans leurs propres boutiques, là où celles-ci peuvent économiser sur les frais de transport et d’expédition.

Enfin, la compagnie évoque le fait que les microbrasseries sont intéressées à pouvoir vendre d’autres bières que les leurs. Le fait de leur permettre de vendre leurs bières respectives augmentera l’achalandage et le tourisme et permettra de créer plus d'emplois et de rendre la bière plus abordable pour les consommateurs , a ajouté M. Crecouzos.

C’était un défi , dit Doug Ford

Lors d’un point presse, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui avait fait de la bière à un dollar une de ses promesses de campagne, a expliqué que l’opération était un défi .

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait promis d'abaisser le prix plancher de la bière à 1 $ durant sa campagne électorale. Photo : La Presse canadienne / COLE BURSTON

Tout ce que je sais, c’est que des gens ont profité de Buck A Beer lorsque c’était en place et ce que je comprends, c’est que ça va continuer durant les longs week-ends , a commenté M. Ford.

Le nouveau prix plancher de la bière, réduit de 1,25 $ à 1 $ par le gouvernement Ford, était entré en vigueur le 27 août dernier. L'initiative ne s’applique ni aux bières en fût ni à celles qui contiennent 5,6 % d'alcool et plus.

De nombreuses microbrasseries avaient refusé de participer en affirmant que la production d'une canette de bière coûte plus qu'un dollar.