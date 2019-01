Une dame de 72 ans est contrainte de déglacer elle-même sa rue

Dans le village de Pacquet, à Terre-Neuve-et-Labrador, les rues sont trop glacées pour que les camions viennent y épandre du sable. Une femme de 72 ans a donc pris sa pelle et son seau, et a déglacé la rue elle-même.

Cette résidente, Daphne Bowers, a téléphoné au ministère provincial des Transports et des Travaux publics pour signaler que sa rue, qui est en pente, était complètement glacée. Elle dit n’avoir pas vu d’épandeuse ou de déneigeuse du gouvernement en deux semaines.

On lui a répondu que le mieux que le ministère pouvait faire était de lui laisser une cargaison de sable au bas de la côte menant à sa résidence.

La femme de 72 ans a donc pris sa pelle et passé une heure et demie à étendre le sable elle-même, de haut en bas de la pente.

Agrandir l’image Daphne Bowers, 72 ans, a déglacé elle-même sa rue. Photo : Courtoisie

Ce n’est pas idéal, a dit Mme Bowers, qui est aussi conseillère municipale. Mais si le personnel du gouvernement ne fait pas son travail, elle n'a pas d’autre choix que de le faire elle-même, affirme-t-elle.

À Pacquet, une localité d’environ 170 habitants, c’est le village qui s’occupe du déneigement et du déglaçage des rues principales, tandis que le ministère des Transports et des Travaux publics est responsable des rues transversales. Celles-ci sont souvent en pente, et le gouvernement dit qu’elles sont trop glacées pour que ses camions y accèdent de façon sécuritaire.

C’était notamment le cas de la rue où réside Daphne Bowers, a indiqué un porte-parole du ministère.

Le camion d’ordures n’a pas été vu récemment non plus, précise Mme Bowers. La septuagénaire souligne qu’elle ne pouvait pas vraiment marcher dans la rue et qu’elle devait plutôt sauter d’un banc de neige à l’autre pour aller de haut en bas de la pente.

Pour aller à l’épicerie, elle descend la côte, au bas de laquelle l’attend son beau-frère, incapable de se rendre en voiture jusqu’à sa porte. Ce dernier l’aide ensuite à remonter à pied en transportant ses sacs d’épicerie.

Daphne Bowers dit en riant avoir vu son voisin partir en camion lundi soir, et remonter la côte à son retour. Elle conclut donc avoir fait un bon travail.

Mardi, le ministère a envoyé une niveleuse pour étendre le sable que Mme Bowers avait dispersé à la pelle.

Un porte-parole du ministère des Transports et des Travaux publics dit que le gouvernement examine ses options pour déneiger les rues transversales à Pacquet.