Les mascottes du Super Bowl sont fabriquées à Calgary

À seulement quelques jours de la grande finale de la Ligue nationale de football, les salariés de Street Characters sont partagés entre l’excitation et la fierté.

Je me vante de l'avoir fabriqué et devant ma télé je dirai : Ah! regarde ça. C'est la mienne , explique Robert Hayward, qui a travaillé sur la mascotte Pat the Patriot et pour qui la situation est encore un peu irréelle.

Situé dans le nord-est de Calgary, Street Characters n’en est pas à son coup d’essai. L’année dernière, l'entreprise avait déjà créé les mascottes du Super Bowl : Swoop pour les Eagles de Philadelphie et Pat the Patriot pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le secret de notre réussite se trouve dans les détails et la qualité. C’est ce qui nous motive. Kent Anderson, responsable de la production chez Street Characters

L’entreprise, qui a débuté il y a environ 35 ans avec la mascotte des Flames de Calgary, compte aujourd'hui des clients dans le monde entier et exporte environ 85 % de sa production aux États-Unis.

La passion

Alors que la plupart des gens perçoivent la mascotte comme un simple costume, les employés de Street Characters parlent de « réels personnages animés ». Le responsable de la production confie d’ailleurs être stupéfait par l'habileté et la créativité de ses collègues.

En travaillant ici, je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. Robert Hayward, créateur de mascotte

L’autre point fort de l'entreprise, c’est son service après-vente. Street Characters peut ainsi revitaliser les mascottes sales ou abîmées.

La société Street Characters admet avoir des concurrents à Edmonton et Toronto, mais affirme que les affaires à Calgary sont en plein essor.