Le sud-ouest de la N.-É. en lice pour un refuge de baleines élevées en captivité

Un groupe de protection des mammifères marins sillonne les côtes de la Nouvelle-Écosse à la recherche d'une communauté désireuse d'accueillir un refuge marin pour des baleines et des dauphins élevés en captivité.

Le Whale Sanctuary Project tient des rencontres d’information publiques à Dartmouth, Liverpool, Port Hawkesbury, Sherbrooke et Sheet Harbour pour trouver un site potentiel de refuge marin pour les bélugas relâchés des parcs aquatiques.

Le directeur général du Projet, Charles Vinick, croit que les communautés pourraient bénéficier de répercussions économiques avec la création d’un centre éducatif. L’achat d’un important volume de poissons pour nourrir les mammifères marins pourrait aussi participer à l’économie locale.

L’organisation est à la recherche d’une zone de 40 hectares le long de la côte atlantique néo-écossaise pour des baleines à la retraite ou blessées qui ont besoin de réadaptation dans une aire protégée .

Une maquette du refuge pour les baleines et les dauphins développée par le Whale Sanctuary Project. Photo : Radio-Canada / Whale Sanctuary Project

Le groupe estime à 20 millions de dollars le coût pour établir le refuge, ainsi que des coûts à plus long terme pour les soins des animaux.

Il s’agirait d’un des rares refuges pour les mammifères marins au monde.

La plupart d’entre eux n’ont jamais développé leur instinct de survie, ils ne peuvent donc pas être remis en liberté , précise Charles Vinick par voie de communiqué.

Un refuge marin leur donnera la chance de vivre dans un écosystème naturel et stimulant. Charles Vinick

Les discussions permettront d’expliquer à quoi ressemblerait le projet de refuge et de répondre aux préoccupations concernant les impacts environnementaux et sur les pêches.

La première rencontre aura lieu jeudi à Dartmouth.

Nous comprenons que les gens se posent des questions et ont des préoccupations au sujet d’un projet aussi novateur, dit M. Vinick. Nous partageons ces préoccupations et nous souhaitons travailler avec tout le monde pour déterminer en quoi un refuge peut bénéficier à vos communautés.

La côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a été retenue comme site potentiel après des recherches à travers l’ensemble de l’Amérique du Nord il y a deux ans.

La liste a été réduite à la Nouvelle-Écosse et à l’État de Washington sur la côte ouest américaine, en plus de la Colombie-Britannique comme solution de rechange.

Selon la fondation Change For Animals, il y aurait plus de 2300 cétacés en captivité à travers le monde, incluant quelque 2000 dauphins, 200 bélugas et 53 épaulards.

Ces estimations devraient diminuer dans les prochaines années, surtout en Amérique du Nord.

L’aquarium de Vancouver a déjà indiqué qu’il ne conserverait plus de dauphins et de baleines en captivité parce que le débat public compromettait ses efforts de conservation.