141 M$ pour la recherche en sciences sociales et humaines

L’impact des changements climatiques, l’énergie et la collecte de données sont parmi les sujets de recherche, dans différents domaines des sciences sociales et humaines, qui reçoivent du financement.

La ministre fédérale des Sciences et des Sports en a fait l’annonce à l’Université Queen’s à Kingston. Selon elle, c’est un investissement important pour que le Canada devienne un chef de file dans le domaine de la recherche.

La recherche en sciences humaines se trouve au cœur de toute tentative de compréhension des difficultés et possibilités qui se présentent aux collectivités et aux particuliers partout au pays. Soutenir les jeunes talents dans ce domaine est l’un des meilleurs moyens de bâtir un Canada plus fort, plus prospère et en meilleure santé.

Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports