Secteur des technologies à Windsor : l'écart de rémunération entre les sexes est le plus important au pays

Un rapport de l'Institut Brookfield note qu'à Windsor, en Ontario, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes travaillant dans le secteur des technologies est le plus important au Canada. Une femme n'y gagne que 58 % du salaire d'un homme.

La travailleuse moyenne dans ce secteur gagne 54 300 $ par an, selon le rapport, comparativement à 88 700 $ pour les travailleurs de cette industrie.

On note aussi que les femmes qui utilisent les technologies dans leur travail représentent 16 %, ce qui est près de la moyenne nationale, d'une sur cinq.

Des résultats décourageants

Je suis très fière de Windsor et je n'aime pas du tout ce résultat , dit Sarah Roddy, qui s'occupe de la division de Windsor de l'organisme Canada en programmation.

Son organisation vise à faire connaître la programmation aux populations qui sont sous-représentées dans le secteur de la technologie.

C'est réellement décourageant, parce que je sais que notre communauté peut faire mieux , dit-elle.

Nous voulons tous croire que nous faisons la bonne chose et traitons les autres avec équité, alors je pense que cette nouvelle sera un choc pour les gens de l'industrie. Sarah Roddy, responsable de Canada en programmation à Windsor

Un rapport qui fait jaser

L’Institut Brookfield a utilisé les données de Statistique Canada lors de son recensement de 2016, qui définit les emplois en technologie selon des catégories de compétences.

Nous sélectionnons les compétences de haut niveau qui sont directement associées à la production et l’utilisation de technologies , souligne Viet Vu, un économiste de l’Institut, qui travaille à Toronto.

M. Vu ajoute que si un travail requiert une compétence technologique de haut niveau, cela suffit à le qualifier dans la catégorie d’emploi du secteur des technologies.

Ces emplois sont divisés selon ces catégories dans le rapport : interaction avec les ordinateurs

ordinateurs et électronique

ingénierie du design

ingénierie et technologie

programmation et télécommunications

L'écart ne touche pas seulement l'industrie des technologies

Bien que le rapport se concentre surtout sur le secteur des technologies, M. Vu estime que l'écart de rémunération entre les sexes ne se limite pas à cette industrie.

Ce n'est pas un problème spécifique à ce secteur, plusieurs disent que le problème est systémique à travers toutes les industries. Viet Vu, économiste pour l'institut Brookfield

Selon l'économiste, on parle beaucoup ces temps-ci d'investissements et de mises au point qui cibleraient le problème en général et pas seulement dans le secteur des technologies.

Le cas de Windsor

Le rapport considère que certains emplois appartiennent au secteur des technologies à Windsor, tandis qu'ils relèvent plutôt de l'industrie automobile, estime Doug Sartori, consultant et fondateur du Windsor Hackforge, un organisme à but non lucratif qui oeuvre dans le secteur des technologies.

Pour lui, il est raisonnable de diviser les emplois de la sorte, car ce sont les possibilités du futur.

M. Sartori se demande pourquoi Windsor obtient un score si bas en matière d'écart de rémunération et d'équité des genres dans le secteur des technologies. Ces emplois seront de plus en plus importants , dit-il.

Il dit qu'il est temps que la communauté reconnaisse les défis auxquels elle est confrontée. Ce n'est pas en les évitant qu'on y fera face , dit-il.

Quant à elle, Mme Roddy souligne que si l'on donnait aux femmes de ce secteur le même soutien dont elle a bénéficié personnellement, cela leur donnerait le courage de monter les échelons dans l'industrie. Avec un peu de chance, cela ferait disparaître l'écart de rémunération entre les sexes , dit-elle.

Avec des informations de CBC News.