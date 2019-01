Jeux de la Francophonie : Sherbrooke « serait allée au bout de l'exercice »

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a justifié cette décision par l'explosion des coûts de l'organisation de ces jeux et le manque d'appui financier du gouvernement fédéral. Les villes de Moncton et de Dieppe devaient accueillir les Jeux de la Francophonie dans deux ans. Le budget de leur organisation, fixé à 17 millions en 2015, était passé à 130 millions de dollars avant d'être révisé à 62 millions.

L'ancienne ministre de la Francophonie sous le gouvernement libéral du Québec, Christine St-Pierre, avait mené la délégation de Sherbrooke dans la présentation de sa candidature. Elle souligne que le dossier présenté était très étoffé et solide. Le budget s'élevait à 52 millions de dollars, dont 17 millions de dollars du gouvernement fédéral et 17 millions de dollars de Québec.

Aujourd'hui, quand on regarde le résultat, je pense que le Québec serait allé au bout de l'exercice. On avait de bons arguments, la capacité de bien organiser ces jeux, une bonne équipe et un bon dossier. C'est vraiment dommage. On se retrouve devant une situation où les francophones sont perdants, encore une fois , ajoute Mme St-Pierre.

La ministre déléguée à l'Éducation et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, ne commentera pas le dossier. À son bureau, on explique qu'il y a trop de facteurs à considérer avant de se prononcer. Par exemple, on ne sait pas encore si une ville du Québec va se manifester et on ignore si les coûts évalués à 52 millions de dollars à Sherbrooke en 2015 sont toujours les mêmes.

