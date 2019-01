Carnaval de Québec : 6 stations sur Grande Allée cette année

Six stations sont créées cette année pour permettre aux curieux d'observer les deux défilés du Carnaval de Québec en février.

Les carnavaleux qui se rendront sur Grande Allée, les samedis 9 et 16 février, pourront donc se rassembler à six endroits tout au long du parcours, entre le Musée national des beaux-arts et la Place George-V.

Le défilé s'arrêtera 5 minutes pour chacun des tableaux présentés dans ces stations.

Les différentes stations de visionnement du défilé du Carnaval. Photo : Carnaval de Québec

« Ces stations offriront un maximum de visibilité pour ne rien manquer du spectacle », souligne l’organisation du Carnaval.

Près de 400 artistes animeront les défilés qui allieront danse, musique, arts du cirque, technologie et pyrotechnie.

L'exemple de Flip Fabrique

Flip Fabrique animera entre autres l'une des six stations à partir d'un char allégorique. Treize acrobates se produiront alors en spectacle.

Le défilé s'animera dès 19 h pour une durée d’environ 45 minutes.

Il y aura aussi de l'animation dès 18 h avant le départ de chaque défilé.