Les nouveautés au Bal de neige

Le 41e Bal de neige, qui prend son envol vendredi, met plus l'accent sur les arts et les cultures autochtones, ainsi que sur les communautés LGBTQ. Des activités auront lieu autour du marché By et sur la rue Sparks à Ottawa, tandis que le Domaine des flocons revient à son emplacement habituel au parc Jacques-Cartier à Gatineau, après avoir été déménagé l'an dernier pour laisser la place aux Mosaïvernales.