Deux nouvelles démissions au conseil municipal à Roquemaure

Roquemaure a connu des épisodes de zizanie dans le passé : l'administration de la municipalité avait même été placée sous tutelle de façon provisoire par la Commission municipale du Québec. Une conseillère Sophia Chalifour avait même déposé une plainte contre la mairesse de l'époque.

La conseillère fait partie des élus qui viennent de démissionner. Elle faisait aussi partie du bloc de quatre conseillers qui avaient claqué la porte en 2015.

Or, elle s'était présentée de nouveau aux élections de 2017, remportant de nouveau son siège avant de redonner sa démission en décembre 2018. Elle affirme avoir quitté ses fonctions pour se consacrer davantage à ses projets personnels.

Pour sa part, Jocelyn Poirier, était en poste depuis 2015.

Selon le maire Léo Plourde, l'ex-conseiller se trouvait possiblement dans une situation délicate en lien avec les règles de déontologies, ce qui a causé sa démission. Il admet que Roquemaure sort d'une période houleuse. Ça semble vouloir se rétablir, mais ce n'est pas encore parfait, dit-il. On veut rétablir une confiance en l'administration publique.

Le budget 2019 pas encore déposé

Le maire Léo Plourde a aussi fait le point sur le budget qui n'est pas encore déposé, mais qui devrait l'être sous peu.