Un tout petit objet détecté dans la ceinture de Kuiper

C’est le plus petit corps céleste détecté à ce jour à cette distance du Soleil, c’est-à-dire à environ 32 unités astronomiques (une UA équivaut à la distance Terre-Soleil).

En gros, il se trouve à la même distance du Soleil que la planète naine Pluton.

Par comparaison, l'astéroïde Ultima Thule visité récemment par la sonde New Horizons se trouve à 43 unités astronomiques du Soleil et mesure de 20 à 30 km de diamètre.

Notre système solaire

Une étoile, 13 planètes, dont au moins 5 naines, plus de 171 lunes, 3000 comètes, et des millions d’astéroïdes sont recensés à ce jour. Voilà la composition connue de notre système solaire, le proche voisinage de notre Terre. Il s’agit en fait de son environnement immédiat, en termes astronomiques, puisqu’il fait lui-même partie d’une galaxie, la Voie lactée, qui renferme quelques centaines de milliards d’étoiles. Et il existe des milliards de galaxies dans l’Univers.