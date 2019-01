Samsung dévoile une puce de stockage de 1 To pour téléphones

La prochaine génération de téléphones intelligents pourrait être la première à être livrée avec un stockage intégré de 1 téraoctet (To), l'équivalent de 43 vidéos d'une heure en 4K, grâce à une innovation de Samsung (Nouvelle fenêtre) .

Le fabricant d’électronique sud-coréen est parvenu à faire tenir cet espace de stockage dans une puce de la même taille que celle de 512 Go qu’il avait présentée l’an dernier. Samsung affirme que c’est la première fois que le seuil de 1 To est dépassé pour une puce utilisant la technologie eUFS (embedded Universal Flash Storage).

Les puces eUFS sont des disques durs utilisant la mémoire flash, dont la particularité est d’être très rapide. Elles sont directement implantées sur la carte mère du téléphone, ce qui améliore encore davantage leur rapidité.

Le téléphone Galaxy Note 9, présenté l’an dernier par Samsung, se vantait d’être le premier à offrir 1 To de stockage, mais il devait compter sur une carte microSD de 512 Go pour atteindre ce seuil. Ces cartes ne sont toutefois pas aussi rapides qu’une puce eUFS. Samsung prétend que sa nouvelle puce aura un débit de transfert 10 fois plus élevé qu’une carte microSD.

Cette annonce de Samsung apporte de la crédibilité aux rumeurs persistantes voulant que son futur téléphone Galaxy S10 soit équipé d’un stockage interne de 1 To.

Samsung compte agrandir ses usines de production d’ici la fin de juin afin de répondre à la forte demande anticipée pour ses puces eUFS de 1 To.