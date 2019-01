Déneigement : passe d'armes entre Valérie Plante et les arrondissements de l'opposition

« Je n'ai pas besoin d'une lettre pour me [faire rappeler] mes obligations », a répondu du tac au tac le maire de l'arrondissement Saint-Laurent, Alan DeSousa, mercredi.

Pour Ensemble Montréal, le parti auquel il est affilié, cette lettre est « une opération de relations publiques de la part de la mairesse pour tenter de se déresponsabiliser ». Dans un communiqué transmis mercredi matin, la formation estime que « la mairesse est clairement en mode panique devant toutes les critiques qu’elle reçoit depuis deux semaines » concernant la gestion des opérations de déneigement.

« Il y a deux jours, devant les caméras, la mairesse disait [pourtant] que les critiques de l’opposition officielle n’étaient pas fondées et qu’elle était très fière du travail de déneigement accompli jusqu’à présent », écrit-on. « Mais si elle doit blâmer quelqu’un, c’est sa propre administration, [car] c’est la ville centre qui décide s’il y a lieu ou non de procéder aux opérations de chargement de la neige, pas les arrondissements ».

Précision : s'il est vrai que la Ville de Montréal est responsable de lancer, d'interrompre ou d'interdire les opérations d'élimination de la neige, la politique de déneigement de la municipalité, uniformisée sous le règne de l'ex-maire Denis Coderre, prévoit que ce sont les arrondissements qui sont responsables de son exécution. Ce sont aussi les arrondissements qui sont responsable des opérations de déglaçage des trottoirs et d'épandage du sel dans les rues.

Dans sa lettre rendue publique mardi soir, Valérie Plante demande aux arrondissements « de faire preuve de diligence et de communiquer le plus rapidement possible toute situation jugée problématique ».

« Je compte sur vous afin de porter une attention particulière aux opérations dans vos arrondissements respectifs », écrit-elle encore.

Au cours des prochains jours, je veux que chacune et chacun d’entre vous puisse démontrer sa satisfaction à l’égard du travail accompli. Valérie Plante, mairesse de Montréal, dans une lettre transmise aux arrondissements mardi

Interrompues en raison du cocktail météo des derniers jours, les opérations de chargement de la neige ont repris progressivement mardi soir dans les rues de Montréal. Elles seront étendues à tous les arrondissements de la ville dès mercredi soir, a précisé la Ville dans un communiqué diffusé mercredi après-midi, précisant que près de 10 centimètres de neige étaient tombés depuis mardi matin.

« Dans le fond, le message de la mairesse, [c'est] de se concerter pour s'assurer qu'on a une belle fenêtre de cinq jours qui vient, où on n'aura pas de précipitations – de variations majeures –, ce qui va permettre, justement, de réhabiliter l'ensemble des chaussées de la ville de Montréal », a expliqué à Radio-Canada le responsable des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau.

Selon lui, la mairesse n'a fait que réitérer « des actions qui sont déjà dans [la] politique de déneigement de la ville ».

La fenêtre de cinq jours évoquée par Mme Plante et M. Parenteau pourrait toutefois se refermer assez vite, puisqu'Environnement Canada prévoit que des précipitations de neige devraient s'abattre sur la région métropolitaine dès samedi et se prolonger au début de la semaine prochaine.

Jeudi dernier, le ramassage de la neige a été interrompu par d'importantes précipitations de pluie. Celles-ci ont été suivies dès le lendemain par une chute des températures, ce qui a transformé les rues et les trottoirs en patinoire.

Les ambulanciers paramédicaux d'Urgences-santé ont été par la suite inondés d'appels de Montréalais ayant subi des blessures après avoir chuté sur le sol.

Des personnes à mobilité réduite se sont aussi déplacées lundi soir au conseil municipal pour dénoncer l'état des trottoirs, faisant valoir que cette situation limitait grandement leurs déplacements.

Entre-temps, l'administration Plante avait suspendu les opérations de ramassage en demandant aux cols bleus de se concentrer sur les opérations de déglaçage. On en a même profité pour sortir les nouveaux « croque-glace » dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie durant la fin de semaine.

Avec la collaboration de Diana Gonzalez et Julie Marceau