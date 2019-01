Jeux de la Francophonie : l’Acadie encaisse « un coup dur »

La Société nationale de l’Acadie est vraiment très déçue de cette décision-là parce que c’est vraiment un coup dur à l’Acadie , affirme Louise Imbeault.

En tant que province bilingue comptant une importante population francophone et en tant que membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, le Nouveau-Brunswick était en quelque sorte un phare pour l’ensemble des communautés francophones minoritaires du Canada, estime Louise Imbeault.

La province avait pourtant réussi à accueillir le Sommet de la Francophonie en 1999, rappelle-t-elle. On a réussi à faire venir le monde entier au Nouveau-Brunswick. C’est un événement qui a porté l’Acadie, mais qui a porté aussi le Nouveau-Brunswick, et tout le monde en a profité , dit-elle.

Le retrait de la province est particulièrement dommage pour les jeunes athlètes et artistes de toute origine qui comptaient participer aux Jeux, ajoute Mme Imbeault.

C’est une occasion de rencontre exceptionnelle, et là, on vient de renoncer à ça. [...] C’était une occasion de faire se rencontre davantage les francophones et les anglophones parce que tous étaient appelés à y participer , souligne Louise Imbeault.

Une remise en question, selon la SANB Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

La décision du gouvernement Higgs constitue « une remise en question fondamentale » de l'importance de la province au sein de la fédération canadienne, mais aussi de la place de l'Acadie au sein de la Francophonie, estime la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).

L’organisme croit que la décision du gouvernement Higgs met en évidence l'existence d'un Canada à deux vitesses : l'un où les provinces riches peuvent jouer sur la scène internationale et l'autre où les provinces pauvres sont condamnées à une éternelle gestion de décroissance .

« Ceci représente une journée triste pour les Acadiennes et les Acadiens du Nouveau-Brunswick », affirme Robert Melanson, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick sera d'autant plus marginalisé, poursuit la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , si sa place au sein de la Francophonie internationale est remise en question, compte tenu du levier économique et social potentiel que représente l'Organisation internationale de la Francophonie .

Un recul important, selon la FCFA

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada s’explique mal la décision du Nouveau-Brunswick.

Je trouve absolument aberrant que l’issue de la saga qui dure depuis un mois et demi soit l’annulation des Jeux de la Francophonie à Moncton et Dieppe. Il me semble qu’avec tous les partenaires qui étaient autour de la table, il aurait dû être possible de trouver une solution. Quand on veut, on peut, et il faut se demander si la volonté était vraiment au rendez-vous , affirme Jean Johnson, président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne .

Jean Johnson, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne, considère la décision du Nouveau-Brunswick comme étant un recul pour toute la francophonie canadienne (archives). Photo : Radio-Canada

L’organisme national estime que la décision de Fredericton va entraîner des conséquences sur l’Acadie et tout le Canada, notamment leur réputation au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie.

C’est une autre tuile pour les Acadiens et les Acadiennes, après la contestation de leurs acquis linguistiques au cours de la campagne électorale provinciale de l’automne dernier. Et plus largement, c’est toute la francophonie canadienne qui vient de subir un autre recul , ajoute Jean Johnson.

Vive déception pour le comité organisateur

Le comité national des Jeux de la Francophonie 2021 (CNJF) dit être très déçu, mais sans perdre tout espoir.

Le CNJF croit toujours qu’il est possible d’organiser des Jeux qui offriront des expériences de calibre international aux participants et participantes, qui auront des retombées économiques pour la province et les municipalités hôtesses et consolideront la place du Nouveau-Brunswick et du Canada sur la scène internationale , affirme Tracey Suley, directrice des communications et du marketing des IXes Jeux de la Francophonie – Moncton-Dieppe 2021.