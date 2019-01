Labrador : le nom de Nalcor ne sera pas accolé à une compétition traditionnelle inuite

Le comité organisateur des Jeux d'hiver du Labrador revient sur sa décision et n'accolera pas le nom de la société d'État terre-neuvienne Nalcor Energy à une compétition de sports traditionnels inuits.

Il avait initialement été décidé par le comité que la compétition appelée jeux nordiques , qui met en vedette des sports pratiqués depuis des siècles par les Inuits, porterait officiellement le nom de « Jeux nordiques Nalcor », ou « Nalcor Northern Games » en anglais.

L’octroi de droits de dénomination pour cet événement à caractère traditionnel avait suscité des commentaires négatifs. Le mégaprojet hydroélectrique Muskrat Falls, piloté par Nalcor Energy, la société d’État qui gère les ressources énergétiques de Terre-Neuve-et-Labrador, a suscité beaucoup d’opposition parmi les Inuits du Labrador.

Le drapeau du Labrador. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Les Jeux d’hiver du Labrador, présentés tous les trois ans depuis 1983, sont composés d’une quinzaine de compétitions, décrites comme un mélange d’habiletés traditionnelles des Labradoriens et d’activités sportives modernes. Y figurent entre autres la course en raquettes, le biathlon en raquette, le tir, le duathlon nordique et le ski de fond.

Sur le site Internet des Jeux du Labrador, on écrit que les jeux nordiques sont l'un des événements les plus populaires de cette réunion sportive.

Nalcor Energy indique être l’un des commanditaires des Jeux du Labrador depuis 2006. Par le passé, la société d’État a été commanditaire à l’échelon le plus élevé.

Cette année, la compagnie est un commanditaire au niveau platine , défini comme un partenaire investissant 30 000 $ et obtenant des droits de dénomination d’un événement.

Dans une publication Facebook annonçant mercredi matin la décision de ne plus renommer les jeux nordiques, le comité organisateur des Jeux d'hiver du Labrador annonçait que des changements seraient apportés aux forfaits de parrainage, et que des droits de dénomination ne seraient à l'avenir plus offerts aux sociétés commanditaires.

Les Jeux d’hiver du Labrador 2019 auront lieu à Happy Valley-Goose Bay du 17 au 23 mars.

D’après un reportage de Jacob Barker, CBC