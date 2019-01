« Je vais écouter le caucus, et je vais trancher. Mais en écoutant mon caucus », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse avant le début de la rencontre.

Selon M. Legault, le principe du projet de loi – l’interdiction de port de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et les enseignants du primaire et du secondaire – fait consensus au sein de la CAQ.

Il reconnaît cependant que l’unanimité n’existe pas au sujet des modalités d’application du projet de loi, particulièrement en ce qui concerne l’adoption d’une clause qui protégerait les droits acquis des trravailleurs actuels.

« Dans la population, il y a des arguments pour et des arguments contre », a-t-il observé.

Moi, a priori, congédier quelqu’un, ce n’est pas avec plaisir que je le ferais. Par contre, veut-on créer des espèces de clauses orphelins où il y aurait des droits différents selon la date d’entrée en fonction des personnes? Il n'y a pas de noir ou de blanc là-dedans. Ça va être sûrement un grand sujet au caucus. François Legault, premier ministre du Québec

« Sur ce qui concerne les droits acquis, on est ouvert à avoir une discussion. Ça fait partie des délibérations », avait préalablement déclaré le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion, Simon Jolin-Barrette, qui pilote ce projet de loi, attendu dans les prochaines semaines.

François Legault affirme qu’il va tenter de collaborer avec les partis d’opposition au sujet de ce projet de loi. M. Jolin-Barrette rencontrera notamment le chef péquiste intérimaire Pascal Bérubé pour discuter de la question, a-t-il précisé.

Le privé subventionné exempté

M. Legault a par ailleurs défendu l’idée que les enseignants des écoles primaires et secondaires privées subventionnées en partie par le gouvernement du Québec ne seront pas visés par le projet de loi sur le port de signes religieux.

« Dans les écoles privées, il y a une contribution des parents. Certaines écoles privées, quand on regarde la petite histoire, ont été gérées par des religieuses, entre autres, ou différents groupes proches de certaines religions », a-t-il fait valoir à ce sujet.

« Ce n’est pas notre intention. À un moment donné, on peut dire : on a délimité un carré de sable, on n’a pas inclus les écoles privées. Est-ce qu’on aurait dû les inclure? C’est discutable », a-t-il expliqué.

Nous, on a fait le choix de ne pas les inclure. Pourquoi? Parce qu’à un moment donné, déjà, ce qu’on a à faire, ça va être un grand pas en avant. Vous allez voir, ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Donc, prenons une moins grosse bouchée et assurons qu’on avale bien. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a par ailleurs réitéré qu’il est toujours prêt à recourir à la clause dérogatoire pour suspendre les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés si cela devait s’avérer nécessaire pour que le projet de loi ait force de loi.

Plus de détails à venir.