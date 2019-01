Le centre mère-enfant doit devenir une priorité pour les élus de l'Estrie dit l'ex-ministre de la Santé

Mardi, on apprenait que la construction du centre mère-enfant à Sherbrooke pourrait prendre du retard. La Société québécoise des infrastructures (SQI) n'a reçu qu'une seule soumission conforme à son appel d'offres et comme elle dépassait de plusieurs dizaines de millions le prix envisagé par la SQI, l'appel d'offres a été annulé.

Ce projet est attendu depuis plus de 15 ans à Sherbrooke et doit permettre de regrouper les soins intensifs pédiatriques, la pédopsychiatrie, la maternité et la néonatalogie. Le coût global des travaux est estimé à 198 millions de dollars et ceux-ci devraient être terminés en décembre 2020. Les premiers patients du centre devraient être accueillis au printemps 2021.

Ce centre a une importance considérable. On a des infrastructures qui sont dépassées qui ne répondent plus aux besoins des enfants et des mamans. Cette pertinence a été bien identifiée lorsque j'étais ministre. C'est un dossier qui était béton dont la nécessité ne faisait pas de doute. Malheureusement, quand M. Barette est arrivé au pouvoir, le projet a été retardé de quelques années parce qu'on a choisi de faire d'autres projets en priorités , a rappelé l'ex-député de Saint-François, Dr Réjean Hébert.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le sort du centre mère-enfant repose entre les mains des élus estriens. Il y a des décisions politiques qui devront se prendre et c'est là l'importance de Mme Hébert comme députée et de M. Bonnardel comme ministre responsable de la région pour que ce projet reçoive la considération qu'il mérite. Est-ce qu'on augmente le budget de ce projet ou on fait en sorte que le projet sera moins vaste et important que ce qui avait été imaginé au point de départ.