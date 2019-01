Les consultations publiques de Gazoduq débutent le 15 février

Le projet de Gazoduq est de construire une conduite souterraine d'environ 750 kilomètres entre le nord-est de l'Ontario et le Saguenay.

La conduite permettra de transporter du gaz naturel vers le futur complexe de liquéfaction d'Énergie Saguenay.

Du 15 au 19 février, la population sera invitée à se déplacer à Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, La Sarre et Senneterre.

Le chef des relations avec la communauté chez Gazoduq, Frédéric Lepage, explique que les citoyens de la région pourront commenter le corridor à l'étude dont la largeur varie entre 30 et 60 kilomètres. Sur place, il y aura différentes stations où on expliquera les différentes étapes du projet, les éléments liés à l'étude d'impact environnemental notamment, à la construction, au gazoduc lui-même et puis au gaz naturel , précise-t-il.

D'autres consultations seront organisées lorsque le tracé sera déterminé.