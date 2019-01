Moins pêchés au Groenland, les saumons pourraient être plus nombreux ici

La Fédération québécoise pour le saumon atlantique a conclu deux accords pour limiter la pêche commerciale du saumon sauvage dans les eaux du Groenland et des îles Féroé pour les 12 prochaines années. Les saumons de plus de 2000 rivières convergent vers les eaux de ces territoires.

Un saumon atlantique. Photo : getty images/istockphoto / Wild & Free

Selon le directeur des programmes pour le Québec, Charles Cusson, à la suite de la première saison de l’entente, il y a eu une récolte de 17,9 tonnes en 2018. Ça représente une baisse, comparé à 2017, où on avait enregistré des pêches de 27 tonnes , précise M. Cusson. On va voir, d’année en année, plus de saumons revenir. On doit donner beaucoup de crédit aux gens du Groenland d’avoir accepté les conditions de l’entente.

Des résultats tangibles à plus long terme

Alain Deslauriers, pêcheur de saumon, un inconditionnel de la rivière York Photo : Radio-Canada

Le directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Jean Roy, se réjouit de cette nouvelle, mais prévient que les effets ne se feront pas sentir à court terme. Ce ne sont pas tous nos saumons qui vont au Groenland. Ça représente peut-être 10 % pour la rivière York , cite-t-il en exemple. Mais c’est quand même 100 saumons de plus. Chaque saumon qui monte dans nos rivières est important.

La pêche ne deviendra pas 100 fois meilleure demain matin, mais dans 10 ans, ça pourrait devenir très intéressant pour nos montaisons. Jean Roy, directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé

En échange de cette entente, les groupes de conservation, dont la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, s’étaient engagés à fournir des fonds pour soutenir les programmes de développement ou d'autres moyens de revenus pour les pêcheurs.

La pêche commerciale dans les eaux du Groenland était considérée comme l’une des raisons de la diminution du nombre de saumons dans les rivières de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord.