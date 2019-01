Soprema garde le cap en Chine en dépit des tensions sino-canadiennes

On est toujours en pourparler pour implanter notre deuxième usine [en Chine] , indique le 1er vice-président exécutif de Soprema, Richard Voyer, basé à Drummondville. Le siège social nord-américain de l’entreprise française Soprema est situé dans cette ville du Centre-du-Québec.

Les relations sino-canadiennes sont tendues depuis l’arrestation à Vancouver de Meng Whanzou, la directrice financière de Huawei. Les États-Unis réclament l’extradition de la ressortissante chinoise, parce qu’ils accusent la femme et son entreprise d’avoir contourné les sanctions américaines contre l’Iran et d’avoir volé des secrets commerciaux.

Pour le moment, on ne participerait certainement pas à une mission économique avec le gouvernement du Canada s’il y en avait une. On prend vraiment nos distances et il le faut.

Richard Voyer, 1er vice-président exécutif chez Soprema