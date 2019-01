Plus d’ambulanciers de C.-B. formés pour offrir des soins palliatifs

Les services d'urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) reçoivent près d'un million de dollars pour former plus d'ambulanciers à prodiguer des soins palliatifs.

L’argent fourni par le Partenariat canadien contre le cancer et la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé servira notamment à montrer aux ambulanciers à évaluer et traiter à la maison des patients en phase terminale d’un cancer pour leur éviter des voyages non nécessaires à l’hôpital.

« Le rôle des ambulanciers devient plus multidimensionnel et nous rencontrons ces types de patients à qui nous pouvons offrir de meilleurs services », soutient l'ambulancier en chef de la pratique paramédicale pour BCEHS, Leon Baranowski, à la suite de l’annonce de mardi.

Les ambulanciers seront formés à mieux appuyer les patients dans le cadre de leur traitement, à les assister dans la gestion de leur douleur et d'assurer une coordination avec leurs médecins et infirmières.

Le programme britanno-colombien sera similaire à ceux qui existent en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Alberta.

M. Baranowski affirme que le financement de ce programme durant quatre ans facilitera la mise en place de l’ordre ministériel qui permet aux ambulanciers de donner des soins aux patients à la maison.

Avec les informations de Ryan Patrick Jones, CBC News