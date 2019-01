Pôles régionaux d'innovation : annulation du controversé lac-à-l’épaule

La ministre déléguée au développement régional, Marie-Ève Proulx avait dénoncé l'utilisation de 70 000 $ des fonds publics par l'organisme pour réunir ses invités durant 24 heures.

Le directeur général du Réseau, Philippe Nadeau, qui est aussi dg du Digihub à Shawinigan, était responsable d’organiser l’événement.

Philippe Nadeau, le directeur général du Réseau national des pôles régionaux d'innovation (RNPRI) Photo : Radio-Canada

Il devait se tenir à l'auberge du Lac-à-l'Eau-Claire du 7 au 8 février au coût de 538 $ par invité.

La ministre Proulx avait demandé à l’organisation de revoir ses coûts après avoir été alertée par la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) de l’invitation.

Elle avait qualifié cette dépense, qui inclut la chambre à l'auberge, les repas et l'accès au spa et à la piscine, d'inacceptable et même d'inconcevable.