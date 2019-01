Le salaire minimum passera à 12,50 $ le 1er mai prochain au Québec

Le salaire minimum augmentera de 50 ¢ pour atteindre 12,50 $ de l'heure le 1er mai prochain au Québec, a annoncé mercredi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Cette hausse profitera à 288 200 salariés.

Le salaire minimum des salariés rémunérés au pourboire passera quant à lui à 10,05 $ de l'heure, une hausse de 25 ¢.

Par ailleurs, cette augmentation devrait passer le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen à 0,50 dès 2019-2020, selon un communiqué du ministère. Il s'agit d'une augmentation annuelle du revenu disponible variant entre 400 $ et 650 $, selon le nombre d'heures travaillées et la situation familiale des salariés.

En liant l'évolution du salaire minimum à celle du salaire horaire moyen, les salariés payés au salaire minimum profitent de la croissance générale des salaires et de l'évolution de l'économie. Le ministre Jean Boulet

Le gouvernement de François Legault espère ainsi « contribuer à l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs les plus vulnérables sans nuire à l'emploi et à la compétitivité des entreprises ».

Selon les plus récentes prévisions du ministère des Finances, le salaire horaire moyen se situait à 24,92 $ en 2018.

Samedi dernier, Québec solidaire (QS) a dit souhaiter que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) donne un sérieux coup de barre, par rapport aux années dernières. En 2018, le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait augmenté le salaire minimum de 75 ¢.

En campagne électorale, la CAQ s'était opposée à la hausse du salaire minimum à 15 $. Le premier ministre François Legault, alors qu'il n'était que le chef de la CAQ, disait craindre que cette mesure nuise à l'emploi.

À 12,50 $ de l'heure, le salaire minimum au Québec sera, au 1er mai, le troisième en importance parmi les provinces canadiennes, derrière l'Alberta (13,60 $) et l'Ontario (14 $).

En Ontario, le gouvernement conservateur de Doug Ford a gelé l’augmentation d’un dollar qui était promise par l’ancien cabinet libéral, le maintenant à 14 $. Jusqu'à janvier dernier, le salaire minimum était de 11,60 $ dans la province.