La neige, une occasion en or pour des entreprises

En moyenne, il y a 47 cm de neige au sol à Trois-Rivières à cette période de l'année, selon Environnement Canada or on en calcule 60 cm en ce moment.

Les entreprises de déneigement des toitures sont donc très occupées ces jours-ci.

On a un hiver assez particulier, affirme le propriétaire de Toitures Mauricie SG, Sylvain Garceau.

Son équipe compte 10 employés, qui se rendent chez environ 50 clients par semaine.

Ça ne dérougit pas 2 minutes! Sylvain Garceau, propriétaire de Toitures Mauricie SG

Le propriétaire des Toitures Mauricie SG, Sylvain Garceau Photo : Radio-Canada

Dans les commerces, les ventes de pelles et de sels à déglacer se portent particulièrement bien.

Ça a débuté un peu plus tard, mais là, la saison est très très très bonne , affirme Denis Fournier, un superviseur chez Canadian Tire, à Trois-Rivières, qui précise que l’administration a commandé plus de matériel d’hiver qu'à l'habitude.

Ces items se vendent très bien ces temps-ci dans les commerces. Photo : Radio-Canada

Toute cette neige n'est cependant pas une bonne nouvelle pour les déneigeurs qui dégagent les entrées des particuliers.

Plus il en a de neige, plus il y a de dépenses pour payer les employés et entretenir le matériel. Les déneigeurs risquent donc de faire moins de profit cet hiver.

On a signé un contrat pour l'hiver 2018-2019 peu importe la quantité de neige. Robin Claveau, de chez Déneigement trifluvien.

Robin Claveau, de l'entreprise Déneigement trifluvien Photo : Radio-Canada

Robert Claveau croit que les prix pourraient augmenter pour la prochaine saison.

C'est clair que les prix vont augmenter l'an prochain, dit-il, parce que la main d'oeuvre nous coûte de plus en plus cher, les tracteurs nous coûtent de plus en plus cher et de la neige on dirait qu'il en tombe de plus en plus chaque année.

D’après le reportage de Claudie Simard