Alexandre Taillefer invite Québec à sauver les actifs de Téo Taxi

Au lendemain de l'annonce de la fin de Téo Taxi et du licenciement de tous ses chauffeurs, l'instigateur du projet, Alexandre Taillefer, fait cinq recommandations au gouvernement Legault pour que soient préservés les actifs de la première compagnie de taxis électriques au Québec.

Dans une lettre adressée au premier ministre François Legault, publiée dans le quotidien La Presse, Alexandre Taillefer recommande dans un premier temps que les 220 véhicules électriques de la flotte puissent être récupérés par l’industrie du taxi.

Sauver la flotte de véhicules électriques

Expliquant que ces véhicules fonctionnent bien et qu’ils ont fait leurs preuves, Alexandre Taillefer déplore que des contraintes réglementaires fassent en sorte qu’ils ne pourront plus être utilisés après la fermeture de Téo Taxi

« Leur empattement ne correspond pas aux normes établies par le ministère des Transports du Québec, bien que la clientèle les ait adoptées. […]Les contraintes réglementaires empêchent une seconde vie à toutes ces voitures. Elles ne pourront pas être louées à des chauffeurs indépendants et la marque disparaîtra », écrit Alexandre Taillefer.

Il recommande par conséquent à Québec de modifier rapidement la réglementation de sorte que tous ces véhicules puissent être récupérés par l’industrie.

Acquisition des infrastructures de recharge

Alexandre Taillefer devant quelques taxis Téo. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le patron de Téo Taxi propose dans un deuxième temps qu’Hydro-Québec, qui « procède en ce moment à un appel d’offres majeur pour accroître l’offre du Circuit électrique » récupère les infrastructures de recharge à haute vitesse de son entreprise.

Soulignant que Téo Taxi possède « la plus importante infrastructure du genre au Québec », Alexandre Taillefer propose au premier ministre de récupérer le circuit de recharge électrique de Téo à une fraction du prix et de l’inclure dans le parc d’infrastructures existantes.

« Les ajouter au Circuit électrique permettrait aux voitures de Téo de continuer à se recharger, mais aussi d’en faire bénéficier le reste de l’industrie du taxi et d’autres segments comme le transport commercial, les entreprises de livraison, les voitures et les camions des différents ministères et municipalités. »

Préserver et développer la technologie

La troisième recommandation que fait le patron de Téo Taxi au gouvernement du Québec est de préserver et de développer la technologie mise au point par Téo Techno notamment dans le domaine de la gestion des parcs électriques.

Il y a dans cette technologie innovatrice développée chez nous un potentiel énorme, selon Alexandre Taillefer. Soulignant qu’Investissement Québec est le plus important créancier de Téo Techno, M. Taillefer précise qu’il « faut lui donner le temps de trouver un partenaire stratégique qui saura le faire grandir ».

Étendre la plate-forme technologique aux autres compagnies de taxis

En quatrième lieu, Alexandre Taillefer suggère au gouvernement du Québec de faire bénéficier aux autres compagnies de taxi de la province de la plate-forme technologique développée par son entreprise pour les centrales d’appel de Taxi Diamond et de Taxi Hochelaga.

La technologie utilisée par Téo et qui a été implantée chez Diamond et chez Hochelaga est très appréciée par la clientèle. L’application est d’ailleurs très bien cotée par les utilisateurs. Alexandre Taillefer, fondateur de Téo Taxi

« Mais c’est toute la partie invisible comme les algorithmes de repositionnement du parc, d’anticipation de la demande, de gestion de la clientèle, de paiement automatisé et j’en passe, qui nous permet d’offrir une qualité de service très compétitive par rapport aux géants de la mobilité », précise-t-il.

Selon lui, la fin de Téo Taxi permettrait de partager cette technologie avec l’industrie « au bénéfice de la clientèle et des chauffeurs indépendants ». Ces chauffeurs de taxi pourraient eux aussi profiter du « volume important d’appels et de commandes provenant de l’application mobile et des services corporatifs ».

Davantage de flexibilité tarifaire

Alexandre Taillefer propose finalement au premier ministre Legault de permettre à l’industrie de fixer le tarif en fonction de la demande réelle, le tout en accord avec le client.

Estimant que la formule de tarification actuelle est « viciée » et qu’elle fait perdre de l’argent aux taxis traditionnels lorsque la demande est très élevée, Alexandre Taillefer presse la Commission des transports du Québec de permettre davantage de flexibilité tarifaire face à la concurrence de service comme Uber.

Il est impensable que nous favorisions comme société une entreprise étrangère qui s’est moquée de notre réglementation à son arrivée et qui bénéficie d’une flexibilité complète alors que le gouvernement maintient l’industrie traditionnelle dans un cadre qui finira par avoir sa peau. Alexandre Taillefer, fondateur de Téo Taxi

Reconnaissant à la fin de sa lettre qu’il a perdu tout son investissement dans cette aventure, Alexandre Taillefer voudrait maintenant que la société, qui a également contribué au projet par plusieurs dizaines de millions de dollars de subventions, puisse malgré tout bénéficier des « morceaux » de Téo Taxi qui « fonctionnent très bien et qui méritent d’être sauvés ».

