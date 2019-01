Les fermes Cavendish importent un nombre record de pommes de terre

Les fermes Cavendish, à New Annan, à l'Île-du-Prince-Édouard, qui transforment des pommes de terre en frites, en importent cet hiver en « nombre record ».

L’entreprise propriété d’Irving s’approvisionne en premier lieu auprès des agriculteurs de la province, explique la porte-parole Mary Keith, mais la récolte locale n’a pas été à la hauteur des attentes.

La sécheresse de l’été et le gel hâtif de l’automne ont entraîné une diminution de la quantité et de la qualité de la récolte, indique Mary Keith.

Jusqu’à présent, l’entreprise a importé 9 millions de kilogrammes de pommes de terre, ce qui est une quantité plus élevée que d’habitude, précise Mme Keith.

Les fermes Cavendish doivent encore en importer 100 millions de kilogrammes de plus.

Une situation insoutenable

Les pommes de terre importées proviennent du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, du Maine et de l’Idaho.

Les coûts du transport sont considérables, souligne Mary Keith, et comme le marché de la frite est hautement concurrentiel l’entreprise ne croit pas pouvoir inclure ces coûts additionnels dans le prix de ses produits.

La situation est insoutenable pour les agriculteurs et les transformateurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Mary Keith, porte-parole de l’entreprise J. D. Irving propriétaire des fermes Cavendish

Les temps sont durs pour les agriculteurs insulaires

Quand la production locale ne suffit pas, il faut en faire venir de l’extérieur, reconnaît Kevin MacIsaac, directeur général des Producteurs de pommes de terre unis du Canada et ancien agriculteur de l’Île-du-Prince-Édouard qui était un fournisseur les fermes Cavendish.

Il dit comprendre pourquoi les grands transformateurs doivent importer des pommes de terre. Les conditions météorologiques n’étaient pas favorables à cette culture. C’est sans précédent, ajoute-t-il, et c’est pourquoi il y a une pénurie.

La dernière saison a été très difficile pour les producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard , affirme l’agriculteur John Phillips, qui a un contrat avec les fermes Cavendish pour fournir à cette dernière plus de 6 millions de kilogrammes de pomme de terre.

La qualité de sa récolte est acceptable, dit-il, et il comprend pourquoi l’entreprise doit importer des pommes de terre. Il dit que les agriculteurs auront à nouveau accès au marché l’an prochain. La récolte était faible cette fois-ci, mais elle sera peut-être exceptionnelle l’an prochain, ajoute John Phillips.

Diminution de 8 % de la production de patates

L’Île-du-Prince-Édouard a connu en 2018 un printemps froid, un été chaud et sec, et un automne froid et humide.

Les fermiers estiment qu’ils ont dû laisser en terre l’équivalent de 16 000 acres de pommes de terre, en novembre dernier, perdant ainsi des millions de dollars.

La production provinciale de pommes de terre a connu une baisse de 8 %, selon Statistique Canada. La production à l’échelle nationale a diminué de 3 %.

Les producteurs de l'Île-du-Prince-Édouard ont eu de la difficulté à récolter leurs pommes de terre l'automne dernier. Photo : Gracieuseté de Bryan Maynard

Les fermes Cavendish ont déjà dû importer des pommes de terre dans le passé, notamment en 2017 quand l’été sec a entraîné une baisse de la récolte.

L’entreprise demande au gouvernement d’augmenter la taille des aires où il est permis de cultiver des pommes de terre et de lever le moratoire sur les puits à grande capacité.

Les fermes Cavendish espèrent travailler avec le gouvernement, l’industrie, des chercheurs et toute la société pour générer des données scientifiques appuyant une irrigation supplémentaire, ajoute Mary Keith.

Le gouvernement et l’industrie doivent travailler ensemble pour trouver une solution durable, selon elle.

L'entreprise Cavendish a fermé son installation d’emballage de pommes de terre fraîches à O’Leary, en juillet dernier, en montrant du doigt la pénurie.

Malgré tout, l’Île-du-Prince-Édouard demeure le plus grand producteur de pommes de terre au pays. La province produit 21,8 % de la récolte nationale.

Avec les renseignements de Sara Fraser et de Laura Meader, de CBC