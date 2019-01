Plus facile de circuler à vélo l'hiver à Gatineau?

La Commission sur le transport, les déplacements durables et la sécurité de la Ville de Gatineau a présenté, mardi soir, son plan pour le déneigement des pistes et voies cyclables en hiver. La Ville souhaite ainsi améliorer l'accès au centre-ville.

C'est sûr que notre priorité en matière de vélo d'hiver, c'est le centre-ville , a expliqué la présidente de la Commission, Audrey Bureau, puisque selon elle, c'est le secteur où les gens sont le plus susceptibles d'utiliser leur vélo.

Actuellement, les pistes d'Aylmer et du Plateau sont relativement bien desservies en hiver, mais l'enjeu principal est de déneiger le sentier des voyageurs afin de faire le lien entre les secteurs de Hull et de Gatineau.

C'est un pas en avant, parce qu'actuellement on n'a pas de réseau blanc , a reconnu Bernard Hurteau, vice-président d'Action vélo Outaouais.

Trois scénarios alternatifs ont été présentés dans le but que l'un d'eux soit implanté l'hiver prochain.

La première option envisagée est le déneigement complet, au même niveau que les voies de circulation automobile, de toutes les pistes les plus achalandées ciblées. Le coût de cette option est estimé à 450 000 dollars, notamment en raison du besoin d'engager des entrepreneurs.

Toutefois, cette solution pourrait déplaire aux skieurs qui ne pourraient plus emprunter les pistes.

Dès cet hiver, on veut faire deux tests : un test d'entretien printanier hâtif [...] et on va aussi faire des tests de damage. Audrey Bureau, présidente de la Commission

La deuxième solution étudiée est le déneigement de toutes les pistes ciblées par la Commission avec la même qualité de déneigement que les trottoirs de la Ville. Les employés de la Ville procéderaient d'ailleurs au damage du sentier des Voyageurs.

La dernière option étudiée est la même que la précédente, mais le damage aurait lieu sur la piste du couloir du Rapibus et non pas sur le sentier des Voyageurs.

La Ville cible notamment les corridors des boulevards Lucerne, Saint-Raymond, Saint-Joseph, des Allumettières, ainsi que le couloir du Rapibus, le sentier des Voyageurs, notamment dans le secteur du boulevard Fournier, ainsi que le boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Déjà du progrès

La Ville se réjouit du progrès qui a déjà été fait en la matière cet hiver. Des tests sur la qualité du damage des pistes et un projet pilote au lac Leamy en partenariat avec Action Vélo Outaouais permettent aux cyclistes d'y stationner leur véhicule pour prendre leur vélo du lac Leamy à leur travail.

Or, des contraintes existent quant au déneigement des pistes, entre autres au point de vue de l'accessibilité et de l'environnement et la dégradation des sentiers. Certains ponts, comme le pont Noir, ne peuvent soutenir le poids des équipements utilisés actuellement pour l'épandage d'abrasif.

La Ville procédera à l'aménagement de 12 km de nouveaux liens cyclables en 2019.

Avec les informations d'Ismaël Sy