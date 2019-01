L'opposition vénézuélienne prend la rue dans un effort de rallier l'armée à Guaido

Dès cet après-midi, les manifestants sont appelés à descendre dans les rues de Caracas et des autres grandes villes à travers le pays. « Le Venezuela est prêt pour le changement », a déclaré Juan Guaido, rassembleur.



La manifestation de mercredi vise à »exiger des forces armées qu'elles se mettent du côté du peuple », alors que les militaires sont le pilier qui maintient au pouvoir Nicolas Maduro depuis 2013.



« Le régime est dans sa phase finale », a assuré Juan Guaido, appelant aussi à une « grande manifestation dans tout le Venezuela et le monde entier » samedi.



La veille, la Cour suprême a accepté d’ouvrir une enquête contre le président autoproclamé, à la demande du procureur général, Tarek Saab. Le parquet l’accuse d’avoir aidé des pays étrangers à s’ingérer dans les affaires internes du Venezuela.



Le temps que l’enquête suive son cours, Juan Guaido se voit interdire de quitter le pays et ses avoirs bancaires ont été gelés.

Maduro prêt à discuter avec l’opposition

Malgré l’appui dont bénéficie Guaido à l’international – Washington n’a pas tardé à venir à son secours, menaçant quiconque tenterait de lui nuire de « graves conséquences –, Maduro tient bon. Le président élu, dont le second mandat est remis en question, a supervisé des exercices militaires dans le nord du pays, espérant ainsi consolider son soutien au sein des forces armées.



Dans une entrevue accordée à l’agence de presse russe RIA, Nicolas Maduro s’est toutefois dit prêt à mener des pourparlers avec l’opposition, avec la participation de médiateurs internationaux. La Russie, qui se range dans le camp de Maduro depuis les tous débuts, a manifesté son intérêt.



« Je suis prêt à m'asseoir à la table des négociations avec l'opposition, pour parler pour le bien du Venezuela, pour la paix et son futur », a-t-il déclaré.



S’il est prêt à considérer des élections législatives anticipées, Maduro a réitéré qu'il refusait qu’une élection présidentielle ait lieu avant 2025.