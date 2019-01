Bell cause pour la cause : « Une personne qui souffre de maladie mentale, ce n’est pas un fou »

Jonathan Thériault, originaire de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, souffre du trouble de stress post-traumatique depuis qu'il est revenu d'une mission en Afghanistan en 2008. Aujourd'hui, il fait partie des 36 amis de la Journée Bell cause pour la cause (Nouvelle fenêtre) et raconte son histoire pour combattre les préjugés sur les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Jonathan Thériault a passé deux ans en Afghanistan, en 2007 et 2008. Il faisait partie de l’infanterie des Forces armées canadiennes. Personne ne peut revenir indemne d’une telle mission.

C’est irréel, tout est chamboulé. C’est un état de guerre, il y a la pauvreté, la famine. Quelqu’un qui revient de là-bas va revenir changé et fragile. Jonathan Thériault, militaire à la retraite et ami de la Journée Bell cause pour la cause

À cela s'ajoute le fait que Jonathan Thériault a vécu un accident traumatisant. Il était chargé de la sécurité du journaliste Patrice Roy, alors correspondant à l’étranger et maintenant présentateur du Téléjournal du Grand Montréal à Radio-Canada, et de son caméraman, Charles Dubois.

La mission de combat du Canada en Afghanistan a pris fin en 2011. Les derniers militaires ont quitté l'Afghanistan en mars 2014 (archives). Photo : Reuters / Baz Ratner

Le 22 août 2007, leur véhicule frappe un engin explosif. Trois personnes meurent et Charles Dubois est grièvement blessé, il est amputé d’un pied. J’ai fait les premiers soins sur Charles , se souvient Jonathan.

Un an et demi à nier son problème

De retour au Canada, en mars 2008, Jonathan Thériault n’accepte pas son problème : J’ai gardé ça en dedans. Chaque fois qu’un ami lui dit qu’il a changé, Jonathan prend ses distances.

Mais un an et demi après son retour, la naissance de sa première fille fait remonter de mauvais souvenirs. Enfant prématurée, elle est née à 27 semaines et a failli en mourir.

Le fait de faire face à la mort encore, ç'a brisé ma carapace, ç'a fait remonter tout ce que j’avais enfoui. Jonathan Thériault, militaire à la retraite et amis de la Journée Bell cause pour la cause

Au Canada, un militaire sur cinq revenu d’Afghanistan souffre d'un trouble de stress post traumatique. Photo : iStock / iStock/JOHNGOMEZPIX

Il ne peut alors plus cacher ses symptômes : il voit le danger partout, il s’isole parce qu’il a peur des foules, il ne dort pas, fait des cauchemars, est irritable, a du mal à se concentrer, entre autres symptômes qui s’apparentent aux signes de la dépression.

Je n’étais plus capable de rentrer dans une boucherie. L’odeur de la viande me rappelait ce que j’avais vécu là-bas. Je ne pouvais pas manger de la saucisse, ça me rappelait des intestins. Jonathan Thériault, militaire à la retraite et amis de la Journée Bell cause pour la cause

Encore beaucoup de sensibilisation à faire

Depuis, Jonathan consulte un psychiatre. Il va mieux, il accepte sa situation et peut en parler non seulement aux gens qui l’entourent, mais aussi en donnant des conférences dans des universités et des collèges et, surtout, en faisant partie des 36 amis de Bell cause pour la cause.

C’est important pour lui, puisque le travail de sensibilisation pour combattre les préjugés liés aux troubles de santé mentale est ardu, malgré les progrès. Encore cette semaine, alors qu’il était dans la salle d’attente pour son rendez-vous avec son psychiatre, il a entendu un travailleur social faire des commentaires déplacés sur les vétérans souffrant de stress post-traumatique.

Quand je dis que je suis un militaire qui souffre de stress post-traumatique, les gens [...] ont peur, ils pensent qu’on est dangereux. C’est un préjugé qui est injuste. Jonathan Thériault, militaire à la retraite et amis de la Journée Bell cause pour la cause

Raconter son histoire pour la cause

En racontant son histoire, Jonathan Thériault espère donc encourager les Canadiens de partout au pays à participer de diverses façons à la journée Bell cause pour la cause, le 30 janvier :

par texto : pour chaque message texte envoyé par un client de Bell Mobilité, Bell versera 5 ¢ pour des initiatives en santé mentale;

par Twitter : chaque fois que vous visionnez la vidéo officielle ou gazoulillez en utilisant le mot-clic #BellCause, Bell versera 5 ¢ pour des initiatives en santé mentale;

par Facebook : chaque fois que vous regardez la vidéo officielle ou utilisez le filtre Facebook Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 ¢ pour des initiatives en santé mentale;

par Instagram : chaque fois que vous regardez la vidéo officielle sur Instagram, Bell versera 5 ¢ pour des initiatives en santé mentale;

par Snapchat : chaque fois que vous regardez la vidéo officielle ou envoyez un snap en utilisant le filtre Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 ¢ pour des initiatives en santé mentale.

Jonathan Thériault vit maintenant à Lévis, au Québec. Il tient à rappeler à tous les Canadiens que tous peuvent participer à la journée Bell cause pour la cause.