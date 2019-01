Allégations de harcèlement : Liz S. Gagné a hâte de livrer sa version des faits

Toutefois, la présidente dit vouloir rétablir les faits une fois les procédures terminées.

Embauchée en 2016, Chantale Cyr conteste son congédiement, survenu l’an dernier.

Je ne ferai aucun commentaire sur ce sujet-là [aujourd’hui]. Quand ce sera le temps, j’en ferai, mais maintenant, ce n’est pas le temps , a d’abord signifié Liz S. Gagné au terme d’une assemblée du conseil des commissaires tenue mardi soir.

Puis, invitée à commenter l’intervention d’une ex-enseignante de la CS qui s’est présentée au micro pour dénoncer le climat malsain qui, selon elle, prévaut à la commission scolaire, la présidente a dit avoir hâte de s’expliquer.

On est dans une société de droit. C’est en cour et quand viendra le temps, j’irai me défendre. Je vais donner les faits qui se sont produits. Mais je ne veux pas commenter là-dessus tout de suite. Je laisse les tribunaux amener leur verdict , signale-t-elle.

Des progrès, selon l'accompagnatrice

Liz S. Gagné et la directrice générale par intérim, Johanne Allard, ont profité de l’assemblée pour faire le point sur l’avancement des travaux visant à rétablir un climat de travail sain et à contrer le harcèlement à la commission scolaire. Un rapport doit être produit chaque mois, à la demande du ministère de l’Éducation.

Le climat, ça va très bien. On est conscient qu’on a eu des lacunes dans notre gestion. Il faut en être conscient. Maintenant, on se prend en main. On amène des changements majeurs. Les gens travaillent très fort et s’investissent dans ce dossier-là , assure Liz S. Gagné.

Denyse Blanchet, l’accompagnatrice nommée par Québec il y a un an pour assainir la gouvernance, se montre positive et abonde dans le même sens.

On a fait des progrès importants et je veux le souligner. On s’améliore. On a un meilleur esprit. Je veux que vous le preniez en compte , indique-t-elle.

Enfin, les commissaires ont procédé à l’adoption de nouvelles règles et procédures pour la conduite et la délibération lors des assemblées des commissaires. Elles entreront en vigueur le 30 janvier.