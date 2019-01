Les T.N.-O. en mode séduction devant l’industrie minière à Vancouver

Ils peuvent alors se faire une place parmi les milliers de représentants d’entreprises minières, de politiciens, d’investisseurs et des plus grands joueurs de l’industrie minière.

Depuis quelques années, le congrès Roundup est devenu un événement incontournable pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui y envoient des délégations importantes pour faire valoir les ressources minérales du territoire.

L’an dernier le gouvernement avait dépensé près de 280 000 $ pour y envoyer des dizaines de ministres, de députés, d’employés et de leaders des différentes communautés autochtones du territoire. C’est beaucoup plus que les 193 000 $ dépensés en 2017 et les 137 000 $ de 2016.

Ces dépenses font l'objet de critiques, mais le gouvernement des T.N.-O. estime qu'elles sont aussi nécessaires.

Cette année, cinq des sept membres du cabinet sont à Vancouver - les ministres Caroline Cochrane et Robert McLeod étant aux prises avec d’autres obligations - en compagnie de deux députés et d’employés du gouvernement.

Le gouvernement a aussi payé la facture de voyage pour 12 leaders autochtones du territoire, deux par régions du territoire. 28 autres leaders autochtones font partie de la délégation, mais ont dû payer leurs propres factures.

Les kiosks ténois résonnent à la conférence #AMERoudup avec la musique des Tlicho Drummers. #icign pic.twitter.com/9LU5i5P4Pa — Mario De Ciccio (@MDeCiccio) 29 janvier 2019

Selon le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement, Wally Schumann, il est important de montrer aux membres de l’industrie minière que les différents gouvernements du territoire sont unis et prêts à travailler ensemble pour faire accroitre le secteur chez eux.

« Notre travail est de continuellement raconter notre histoire pour éduquer les gens encore et encore [sur les façons de gouverner dans les Territoires du Nord-Ouest], explique le ministre. C’est un des plus gros défis que nous avons et nous demandons à nos industries et nos peuples autochtones de nous aider à raconter cette histoire. »

Au cours de la semaine, le gouvernement doit rencontrer plusieurs sociétés minières juniors intéressées à faire affaire dans le territoire. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer en personne les entreprises avec qui ils font affaire depuis de nombreuses années.

Mardi, les membres du cabinet ont profité de la conférence pour signer une entente socioéconomique avec Fortune Minerals Limited qui prévoit depuis des dizaines d’années d’ouvrir une mine de cobalt de bismuth, d’or et de bronze près de Whati. Un pas de plus vers un projet encore loin d’être réalisé.

Le GTNO et Fortune Minerals signent une entente socioéconomique en prévision de la construction du projet NICO (mine de cobalt et autre près de Whati) #icign #AMERoundup pic.twitter.com/rO00g4yRsF — Mario De Ciccio (@MDeCiccio) 29 janvier 2019

Améliorer un avenir plutôt gris

L’exploration et l’exploitation minière représentent près du quart de l’économie ténoise. Mais avec la fin de l’exploitation des trois mines de diamants prévue d’ici 15 ans, l’avenir économique des territoires est plutôt incertain.

La mine Ekati au nord-est de Yellowknife exploite le diamant depuis 1998. Photo : Dominion Diamond Corporation

Comme le résume le directeur général de la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, Tom Hoefer, « les mines ne durent pas pour toujours, l’exploration doit permettre de trouver les mines qui remplaceront les mines qui ferment. »

Mais selon lui, le gouvernement territorial et ses communautés autochtones ont encore bien du travail à faire pour faciliter l’accès aux explorateurs, que ce soit avec des règlementations plus simples ou de meilleures infrastructures.

« Nous avons un énorme potentiel minéral, le problème c’est que c’est un territoire énorme et ça coûte cher de s’y rendre et c’est un territoire compliqué avec de nombreuses revendications territoriales. »

Le congrès Roundup se poursuit jusqu’au 31 janvier