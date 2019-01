Quinze mois de prison pour avoir poignardé un chien à Winnipeg

Un homme qui a poignardé un chien au museau à travers une clôture, derrière une maison dans le quartier du North End, passera encore 15 mois en prison. Il devra de plus payer au propriétaire 1100 $ pour couvrir les frais du vétérinaire.

Alex Genaille, 20 ans, a plaidé coupable d'avoir causé des souffrances inutiles à un animal et de possession d'une arme.

Lors de l'audience de détermination de la peine, le 24 janvier, le juge Robin Finlayson a qualifié le crime de « terrifiant » et « d'insensé ».

« C'est un crime planifié, c'est un crime délibéré et c'est un crime qui n'a absolument aucun sens », a déclaré le magistrat.

Le 31 août 2018, Alex Genaille et un groupe d'amis déambulaient dans une ruelle. Le chien, un bullmastiff de sept ans baptisé Cooter, s'y trouvait derrière une clôture.

La vidéo d'une caméra de sécurité diffusée en cour montre M. Genaille portant un sac à dos et marchant à côté de son vélo. En passant devant la maison, il s’arrête, retire un masque et des gants de son sac à dos et les enfile.

Il prend ensuite un grand couteau de chasse de sa poche et se dirige vers la clôture. Il poignarde alors le chien à travers les planches. La lame traverse le museau de Cooter jusqu'aux dents.

Il a fallu une opération chirurgicale d'urgence pour refermer la plaie, laquelle a coûté 1100 $. Cooter devrait cependant se rétablir complètement.

Une lettre d'excuse rejetée

La police a arrêté Alex Genaille près de deux semaines après l'incident. Il a avoué son geste aux enquêteurs, lesquels lui ont par la suite demandé d'écrire une lettre présentant ses excuses au propriétaire de Cooter, Mark Eskow.

« Je suis désolé d’avoir frappé votre chien. C’était méchant de faire cela à un animal », a-t-il écrit, affirmant qu’il était ivre aux moments des faits.

La procureure de la Couronne, Alanna Hall, a rejeté cette lettre, estimant que M. Genaille avait montré un manque de remords. Elle a demandé au juge une peine de 30 mois.

L'avocat de M. Genaille, Greg Hawrysh, a plutôt suggéré une peine de neuf à douze mois.

« Les animaux sont des créatures vulnérables. Tout comme les jeunes enfants, ils ne peuvent pas s'exprimer verbalement. Il ne fait aucun doute qu'ils éprouvent de la peur et de la douleur », a déclaré Me Hall.

Le juge Robin Finlayson a rejeté la recommandation de la Couronne, la jugeant trop sévère et ne tenant pas en compte les déficiences cognitives importantes d'Alex Genaille.

Ce dernier a en effet été diagnostiqué avec un trouble du syndrome de l'alcoolisation fœtale et possède un « QI limité », a déclaré son avocat.

M. Genaille a également été placé sous la protection de la Direction des services à l'enfant et à la famille quand il était bébé. Il a commencé à consommer de l'alcool dès son plus jeune âge.

Après sa libération, Alex Genaille sera soumis à une ordonnance de probation de 18 mois. Il lui est également interdit de posséder un animal de compagnie pendant 10 ans.