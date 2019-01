La musique et le théâtre d'été en vedette au Théâtre Citadel d'Edmonton

Beaucoup de nouveauté et de musique : c'est ce que promet Daryl Cloran pour sa troisième saison à la tête de la programmation artistique du Théâtre Citadel. Les épouses d'Henri VIII, Johnny Cash et Peter Pan, entre autres, feront partie des personnages mis en scène en 2019 et en 2020.

La production la plus attendue est sans doute la première canadienne de Six : divorced, beheaded, dans laquelle les six épouses d’Henri VIII racontent leur histoire à travers des chansons pop. Ce succès international sera présenté en novembre prochain.

D’ici là, les amateurs de comédies musicales auront de quoi se faire plaisir, puisque la vie de Johnny Cash sera mise en scène dans Ring of Fire, la toute première production estivale du Citadel.

C’est un changement risqué, mais qui en vaut le coup, selon le directeur de la programmation artistique, Daryl Cloran.

« Edmonton est tellement pleine d’activités et de festivals pendant l’été, on voulait faire partie de cela », explique-t-il.

Cette saison, on met vraiment l’accent sur la nouveauté, parce qu’on a beaucoup de nouveaux contenus et de nouvelles idées. On met vraiment l’accent sur la musique et sur les histoires racontées à travers la musique. Daryl Cloran, directeur de la programmation artistique du Théâtre Citadel

Daryl Cloran, lui-même mélomane, est ravi de compter plusieurs comédies musicales dans la programmation 2019-2020 du Citadel. Photo : Radio-Canada

« Un conte de fées » edmontonien

Le Théâtre Citadel accueillera d’autres productions internationales, comme La couleur pourpre et Peter Pan goes wrong. La scène artistique locale ne sera cependant pas en reste.

« Quatre des pièces au programme ont été écrites par des auteurs edmontoniens. Donc, c’est une belle occasion de mettre en valeur ce qui est créé ici », souligne Daryl Cloran.

L’auteur Todd Babik verra son livre Garneau Block adapté pour la première fois au théâtre dans une première internationale. Cette histoire tragicomique d’un quartier ordinaire bousculé par une mort violente utilise Edmonton comme décor, mais surtout comme inspiration, selon l’auteur.

« J’ai pensé peut-être qu’on peut créer des personnages vraiment edmontoniens et aussi utiliser Edmonton comme personnage », explique-t-il. « C’est un conte de fées qui se passe ici à Edmonton. »

Le Citadel présentera aussi After the fire, une comédie noire sur les feux de Fort McMurray écrite par l’auteur autochtone Matthew MacKenzie­.

La programmation 2019-2020 compte 11 productions au total.