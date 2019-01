Un congé de maladie qui tourne au cauchemar pour une infirmière auxiliaire

Congédiée en 2014 pendant qu'elle était en arrêt de travail, Julie Martin est convaincue qu'elle n'aurait jamais dû perdre son emploi. L'infirmière auxiliaire s'est sentie abandonnée par l'employeur et par son syndicat. Elle veut maintenant se tourner vers la Cour supérieure du Québec pour se faire entendre.

Après 20 ans comme infirmière auxiliaire à Shawinigan, Julie Martin a été congédiée parce qu'elle a refusé de retourner travailler.

Le médecin mandaté par l’employeur considérait qu’elle était maintenant apte, après un an et demi en congé de maladie, à reprendre le travail.

Son médecin de famille n’était pas du tout du même avis.

Je n'étais pas capable de me concentrer sur un numéro de téléphone. Je ne pouvais pas m'imaginer me concentrer pour écrire des dossiers et l'erreur de médication, c'était ma phobie. Julie Martin

Julie Martin est toujours convaincue qu'elle n'aurait jamais dû perdre son emploi. Photo : Radio-Canada

Julie Martin voulait retourner travailler, dit-elle, mais elle ne se sentait pas encore prête.

Elle aurait alors été informée que si elle ne retournait pas au travail, le lien d’emploi serait rompu, mais le syndicat lui aurait assuré qu’elle avait un dossier très solide pour contester un congédiement en arbitrage.

Le processus devant l’arbitre a duré plus d’un an, et finalement, son dossier a été rejeté.

Frustration et impuissance

Julie Martin en veut à son syndicat et elle estime avoir été victime d’une erreur de la part de l’avocat du syndicat.

Selon elle, il n’aurait pas pris au sérieux la recommandation de son médecin de famille et de sa physiatre de la soumettre à une évaluation neuropsychologique avant de considérer un retour au travail.

J’ai fait confiance à mon syndicat les yeux fermés , lance-t-elle avec émotion.

Mme Martin se dit convaincue que ce rapport aurait fait toute la différence, mais le syndicat, selon elle, n’aurait jamais voulu payer pour cette expertise malgré ses demandes répétées.

Jointe au téléphone, la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Nathalie Perron, affirme que s’il y a eu une erreur dans le dossier à l’époque, elle est convaincue que personne n’a agi de mauvaise foi.

De son côté, le CIUSSS ne veut pas commenter un dossier de ressources humaines en particulier, mais assure que toutes les décisions sont prises en fonction des limites imposées par la convention collective.

De revers en revers

Insatisfaite de la décision de l’arbitre, Julie Martin s’est adressée au Tribunal administratif du travail quatre fois, mais toutes ses demandes ont aussi été rejetées.

Malgré tous ces revers, elle n’a pas l’intention de baisser les bras. Elle se dit déterminée à récupérer l’argent de son assurance salaire. J’étais malade. J’y ai droit à mon assurance salaire , dit-elle.

Julie Martin est maintenant à la recherche d’un avocat qui acceptera de la représenter devant la Cour supérieure du Québec.