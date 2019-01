Mike Duggan veut se présenter pour les conservateurs au fédéral

Ce qui est important, c'est de passer un message, que les électeurs voient qu'ils ont un choix. Aux dernières élections, il y avait un candidat qui a reçu au-delà de 50 % des votes , a lancé le principal intéressé. Je pense que les citoyens pensaient qu'il n'y avait pas d'option.

En 2015, l'actuel député libéral Greg Fergus avait été élu avec 51,4 % des voix, devant la députée néo-démocrate sortante, Nycole Turmel, qui avait récolté 31,5 % des suffrages. Les candidats conservateur, Étienne Boulrice, et bloquiste, Maude Chouinard-Boucher, étaient loin derrière, avec respectivement 7,7 % et 6,5 % des votes.

On va l'offrir aux citoyens. On va communiquer le message. Et c'est à eux de décider le 21 octobre.

Mike Duggan, conseiller du district de Deschênes