Winnipeg va accueillir une troisième équipe de hockey

Après les Jets et le Moose, Winnipeg aura bientôt une autre équipe de hockey. La Ligue de hockey junior majeur de l'Ouest (WHL) a confirmé mardi que l'Ice de Kootenay sera relocalisé dans la capitale manitobaine dès la saison prochaine.

L’équipe s’appellera l'Ice de Winnipeg, selon les propriétaires du club majeur de hockey junior qui a fait cette annonce mardi à Oak Bluff, une communauté limitrophe de Winnipeg.

L'équipe deviendra la deuxième équipe de la Ligue de hockey junior majeure de l'Ouest avec les Wheat Kings de Brandon.

Elle rejoindra un marché de hockey déjà bien occupé dans la capitale manitobaine, dominée par les Jets de la Ligue nationale de hockey (LNH) et le Manitoba Moose de la Ligue américaine.

Le copropriétaire de l'Ice de Winnipeg, Greg Fettes, a déclaré qu'en plus d'amener l'équipe à Winnipeg, la direction entend adopter une « approche intégrée du développement du hockey ».

Une nouvelle patinoire de 4500 places sera ainsi construite, probablement près de Oak Bluff.

La direction de l'équipe envisage également de lancer le centre de formation de la Rink Hockey Academy pour aider les jeunes joueurs et joueuses à se développer.

Greg Fettes s'est dit était conscient que la concurrence sera rude pour les montants générés par le marché du hockey à Winnipeg.

« À long terme, nous pensons vraiment que nous avons besoin d'une installation qui fera davantage d'argent sur le divertissement et non sur le hockey – et le centre de divertissement va justement servir à ça », explique-t-il.

Le groupe fondé par les propriétaires s'appellera 50 Below Sports and Entertainment. Il se consacrera à fournir « une expérience unique pour les partisans axée sur la famille et la génération des millénariaux. »

Le groupe a également annoncé mardi l’achat des Winnipeg Blues, une équipe de la Ligue de hockey junior du Manitoba.

Affluence en déclin à Cranbrook

Le Ice de Kootenay était basé à Cranbrook, en Colombie-Britannique, depuis 1998.

La Ligue de hockey junior majeure de l'Ouest a déterminé que la franchise n'était plus viable dans le marché britanno-colombien, les chiffres de fréquentation étant trop bas.

L'automne dernier, l'équipe n'attirait plus que 2500 spectateurs par rencontre.

Dans un communiqué, le commissaire de la ligue Ron Robinson a reconnu qu'il s'agissait d'une « décision difficile ».

La WHL est consciente que les partisans seront déçus, mais elle estime que Winnipeg devrait être un marché plus viable à long terme.

La franchise a été acquise par deux hommes d'affaires de Winnipeg, Greg Fettes et Matt Cockell en 2017 auprès de la famille Chynoweth. Greg Fettes est le fondateur de 24-7 Intouch, une société internationale d’externalisation du service clientèle. Matt Cockell est quant à lui un ancien dirigeant de True North Sports and Entertainment.

La dernière incursion de Winnipeg dans les rangs de la Ligue de hockey junior majeure de l'Ouest s'est terminée en 1984 avec la disparition des Warriors, en raison d'un manque d'assiduité de la part du public et de performances insuffisantes.

Dans un communiqué publié par la WHL, Greg Fettes a déclaré que le choix du le moment pour faire cette annonce a été fait dans le respect de la communauté de Cranbrook, qui sera désormais orpheline de son équipe, afin que cette dernière aille de l'avant.

« La décision d'en faire l'annonce avant la fin de la saison semblait être la bonne chose à faire pour permettre à la ville de Cranbrook et au Ice de se préparer pour l'avenir et de mettre fin aux spéculations sur la franchise », a déclaré M. Fettes.