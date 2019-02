Des chèvres qui vont à la rencontre de familles dans un but thérapeutique

Si le fait d'inviter des chèvres dans des classes de yoga est désormais populaire un peu partout, cet animal est aussi utile pour des spécialistes qui souhaitent effectuer des thérapies avec une clientèle précise. Un groupe de Moose Jaw, en Saskatchewan, a choisi d'offrir cette possibilité à des personnes vivant avec un handicap et à leur famille.

Le réseau Moose Jaw Families For Change (MJFFC) collabore ainsi avec les fermes Wilson en permettant aux participants de se rassembler pour passer du temps avec les chèvres de la ferme et profiter de leur présence réconfortante.

Shanon Wilson souligne que les chèvres sont mieux adaptées pour entrer en contact avec les gens et que cet animal adore ce type d'activités.

Sa ferme familiale accompagne le réseau dans l'organisation d'une initiative intitulée Just Kidding Around. Pour les deux organismes, l'idée est de permettre aux gens d'interagir avec les chèvres et d'en apprendre davantage sur ces animaux aux effets thérapeutiques.

Les chèvres sont uniques et sont des animaux qui interagissent beaucoup. Elles sont très curieuses et puis elles aiment vraiment les gens! Shanon Wilson

Une coordonnatrice du MJFFC, Katie Statler, pense que son organisme devrait continuer d'offrir cette activité. Je crois qu’on devrait offrir des séances d’interactions avec les chèvres plus souvent. Soit une ou deux fois par mois. On pense aussi avoir du yoga avec les chèvres ici, au centre Kinsmen.

Il y aura une nouvelle séance avec les chèvres à Moose Jaw le 8 février.