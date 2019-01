Commémoration pour le 2e anniversaire de l'attentat à la Grande mosquée de Québec

« Je veux vous adresser des mots fraternels. Nous sommes ensemble contre toute forme de racisme, contre toute forme de discrimination », a déclaré Diane Andicha Picard, membre de la nation huronne-wendat, première à prendre la parole.

« Cette année fut une deuxième année de deuil assez difficile, mais c'était nécessaire », a déclaré Megda Belkacemi, la fille de Khaled Belkacemi, un professeur de l'Université Laval décédé le 29 janvier 2017.

« Grâce au soutien de nos courageuses mamans, les 16 enfants et moi-même, enfants qui sont pour moi des frères et des sœurs, arrivons à poursuivre notre épanouissement dans la paix et la sérénité. »

Son frère Amir, lui, a tenu à souligner le travail des premiers répondants et de ceux qui ont accompagné les victimes après le drame.

« Merci pour votre travail, certes difficile par moment, mais tellement essentiel. Aussi, merci à tous et chacun d'entre vous qui contribuez à faire avancer tous les jours dans le domaine public ou privé un discours d'Acceptation, de pais et de vivre ensemble », a affirmé le jeune homme.

Plus tôt en journée, la Ville de Québec a dévoilé la maquette de l'oeuvre d'art qui sera érigée pour honorer la mémoire des six morts et huit blessés lors de l'attentat.

