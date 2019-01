Une première école francophone laïque ouvrira en septembre à East Gwillimbury

Cette nouvelle école, la troisième du conseil scolaire Viamonde dans la région de York, utilisera les locaux d’une ancienne école anglophone catholique située au 53 avenue Morton, dans la communauté de Sharon, précise le site du conseil.

Viamonde se rapproche des familles de Newmarket et East-Guillimbury https://t.co/9srsxWPPIF — CS Viamonde (@CSViamonde) 29 janvier 2019

Pour le moment on va ouvrir l’école avec entre 60 et 80 élèves , a précisé la porte-parole de Viamonde, Claire Francoeur, en entrevue avec Radio-Canada. Ce sera une école élémentaire, nous allons accueillir les enfants de la maternelle à la 6e année et on va aussi être capables d’offrir la garderie avant et après l’école , a-t-elle complété.

La directrice des communications du Conseil scolaire Viamonde, Claire Francoeur Photo : Radio-Canada

Selon Mme Francoeur, la demande est forte dans cette région : ce qu’on voit au niveau des chiffres de Statistiques Canada, c’est qu’il y a énormément de francophones qui demeurent dans la région de York [...]. Et ces familles demandaient depuis des années une école laïque de langue française .

Une école du conseil scolaire catholique francophone MonAvenir existe déjà dans ce secteur, l'école élémentaire Jean-Béliveau.

MonAvenir travaille aussi à la mise sur pied d'une école secondaire catholique dans la région de York, à Vaughan. La date d'ouverture officielle n'a pas encore été annoncée.

Mme Francoeur précise les zones de fréquentations scolaires ne sont pas encore délimitées, et que ce processus se fera après une consultation avec les familles de la région, prévue la semaine prochaine.

Le service de transport scolaire sera assuré par Francobus, qui dessert déjà 90 % des écoles du conseil scolaire Viamonde.