Des inondations forcent l’annulation d’un carnaval d’hiver

L’administration du parc a été forcée d’annuler l’évènement, qui devait avoir lieu du 16 au 18 février, car le site et plusieurs bâtiments sont inondés.

Il y a environ une semaine et demie, nous avons vu le niveau d’eau monter. Nos senseurs ont commencé à indiquer qu’il y avait un embâcle , raconte le directeur général du parc, Sergio Buonocore.

Depuis, nous avons dû fermer le site historique parce que nous avons fermé le système septique, le gaz et l’électricité, et nous avons maintenant un peu plus de trois pieds d’eau dans le grand hall, le bâtiment phare de notre site historique. Sergio Buonocore, directeur général du Parc historique du Fort William

Le sous-sol du grand hall est un des bâtiments inondés du parc. Photo : Parc Historique du Fort William

M. Buonocore ignore pour le moment quand le parc pourra rouvrir ses portes aux visiteurs.

Des conséquences pour un club social francophone

Une des attractions du Carnaval d’hiver Voyageur est la cabane à sucre, tenue par le Club culturel francophone de Thunder Bay (CCF).

Il s’agit par ailleurs d’une des activités phares du club.

L'activité cabane à sucre du Club culturel francophone attire petits et grands depuis plusieurs hivers. Photo : Miguel Lachance

Nous avons été prévenus vendredi matin de l’annulation du Carnaval d’hiver , explique la présidente du CCFClub culturel francophone , Audrey Debruyne. C’est un coup dur pour le Fort [William], en pleine saison d’activités hivernales. On a une pensée pour toute l’équipe.

On a aussi le cœur serré au CCF, car depuis des années on y organise notre cabane à sucre pendant trois jours. Cela nous permet de faire vivre les traditions canadiennes-françaises et de prélever des fonds pour notre organisme. Audrey Debruyne, présidente du Club culturel francophone de Thunder Bay

Mme Debruyne ajoute que l’annulation de l’activité aura des conséquences financières pour le club.

Un site à risque

Le parc historique, situé sur le bord de la rivière Kaministiquia, a connu plusieurs problèmes d’inondations par le passé.

Des modifications ont été apportées dans les dernières années pour limiter les effets d’une inondation, affirme le directeur général.

Il indique que le parc est surveillé 24 heures sur 24 et que son équipe fait tout ce qui est possible pour éviter des dommages importants et revenir à la normale dès que possible.

Avec les informations de CBC