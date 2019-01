Nouvelles règles en vigueur à minuit, à peine 23 % des armes non restreintes enregistrées

Le nouveau registre québécois des armes à feu entre ainsi pleinement en vigueur sept ans après l'abolition de son pendant fédéral.

Selon le président du plus important regroupement d’opposants au registre, Guy Morin, plusieurs propriétaires d’armes à feu s’abstiendront d’immatriculer leurs armes.

Comme on le voit, dit-il, il y a beaucoup plus de monde qui décide de ne pas le faire.

Selon le groupe « Tous contre un registre québécois des armes à feu », les dispositions actuelles fonctionnent. Ses membres font valoir que lorsqu'un vendeur vend une arme, il doit déjà vérifier que l'acheteur possède un permis d'acquisition.

Par ailleurs, l'arme à feu est vue comme un symbole politique de liberté, de passion de la chasse. C'est en tout cas l'opinion de Guy Morin.

Selon les opposants au registre, l'argent dépensé devrait plutôt être investi dans la santé mentale. Selon eux, c'est là que réside le problème.

Le registre a coûté un peu plus de 7 millions de dollars.

Les armes à feu sans restriction regroupent les carabines ordinaires, les fusils de chasse, soit 95 % des armes à feu.

On estime à 1,7 million le nombre d'armes à feu sans restriction sur le territoire québécois.

À l’heure actuelle, à peine un quart des armes à feu sont répertoriés. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault maintient tout de même son objectif d'atteindre l'enregistrement de 100 % des armes.

Les contrevenants pourraient devoir payer des amendes allant de 500 à 5000 dollars. C'est le ministère qui se charge de décider du montant de la contravention.

Selon le président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Pierre Veilleux, « il n'y aura pas de chasse aux sorcières ». Les policiers ne viendront pas cogner aux portes, mais la loi sera appliquée avec fermeté.

Le site internet sur lequel les propriétaires d’armes peuvent enregistrer leurs armes a connu quelques problèmes, mais la ministre Guilbault demeure positive.

Oui, c’est tannant et ça demande de la patience ces « bugs » avec le système, mais c’est le signe qu’il y a plus de gens qui s’inscrivent dans des délais de plus en plus courts alors ça, c’est une bonne nouvelle.

Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique