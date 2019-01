Le documentaire Pauline Julien intime et politique de Pascale Ferland marque l'ouverture des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone de Vancouver. Notre archiviste Marie-Hélène Robitaille retrace des passages de la chanteuse québécoise lors de concerts dans cette ville.

Alors que le mouvement séparatiste est en plein essor au Québec et que le Canada anglais commence à se demander sérieusement ce qui se passe dans la Belle Province, Pauline Julien fait salle comble au théâtre Playhouse pour son premier concert à Vancouver le samedi 7 septembre 1974.

Elle attire un public francophone et anglophone et plusieurs admirateurs se sont cognées à la porte, faute de billets. Le concert est présenté gratuitement dans le cadre d’un festival musical organisé par Radio-Canada. Une critique dans le quotidien Vancouver Sun souligne que Pauline Julien était radieuse, professionnelle avec un charme naturel et qu'elle jouait devant un public conquis d'avance . Le spectacle sera plus tard diffusé à la radio de Radio-Canada à l’émission musicale Tour de chant le 23 novembre 1974.

De retour lors d'Habitat 76

En fouillant dans les archives du journal Le Soleil de Colombie, on découvre que Pauline Julien est de retour à Vancouver dans le cadre des activités culturelles du forum mondial Habitat 76. Le concert est présenté le 11 juin 1976 à la cathédrale Christ Church. Encore une fois, son public semble comblé.

Un spectacle tendu à la veille du référendum

Une semaine avant le premier référendum sur l’indépendance du Québec, Pauline Julien est de nouveau en spectacle à Vancouver le 23 avril 1980. Indépendantiste bien connue, elle présente cette fois-ci son nouveau spectacle Fleur de peau dans le cadre d’un festival organisé par le Centre culturel Colombien. Dans le journal le Soleil de Colombie du 2 mai 1980, il est indiqué que 1000 spectateurs étaient au théâtre Orpheum, mais que cette fois, le climat paraissait tendu par les événements politiques de l’époque.

Le même concert de la tournée Fleur de peau est présenté au public anglophone le 1er octobre 1981 par David Y.H. Lui, un promoteur et impresario vancouvérois bien connu de l’époque. Pauline Julien est décrite comme la Piaf canadienne, et c’est lors de ce concert que la journaliste Joyce Janvier l’a rencontrée.