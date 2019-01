Mashteuiatsh revendique des terres fédérales à Québec

Du point de vue du conseil de bande, les terrains pourraient receler d’intéressantes possibilités d’affaires et générer des revenus.

On le regarde vraiment d’un point de vue d’affaires. On a un défi important au niveau de notre économie. On essaie d’atteindre une certaine autonomie financière. C’est certain, quand des opportunités se présentent et quand des infrastructures ou des actifs fédéraux sont mis en disponibilité, on a un intérêt , explique le chef, Clifford Moar.

Clifford Moar, Chef Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Chef du conseil de Mashteuiatsh) Photo : Radio-Canada

Il précise qu’acquérir les terrains est une chose, mais que réaliser un projet structurant en est une autre.

Ça va nécessiter un investissement, mais il y aura un retour sur cet investissement. Il y a plein de possibilités , pense-t-il.

La communauté de Mashteuiatsh a amorcé des discussions avec le gouvernement fédéral à ce sujet en 2017.

Ce n’est pas vraiment une revendication territoriale. Notre territoire, il a été identifié dans l’entente de principe (de 2004). Il part au nord des monts Otish jusqu’au fleuve Saint-Laurent et la ville de Québec fait partie de ce territoire-là , met en contexte le chef Clifford Moar.

Il ajoute que sa nation est consultée par Ottawa en vertu de ses droits et de son titre sur cette portion de territoire.

La communauté huronne de Wendake et la Ville de Québec aimeraient aussi acquérir les terrains laissés vacants par la démolition d’un quartier militaire. Clifford Moar rappelle toutefois que les Innus ont occupé ce territoire avant les Hurons. Selon lui, il n’y a pas de conflit avec la nation huronne dans ce dossier.

Ce n’est pas une question de “c’est à moi, pas à vous”. On va voir toutes les possibilités en temps et lieu. Clifford Moar

Au-delà du développement économique, le chef pointe que ces actifs ont aussi un lien avec le sentiment d’appartenance des Montagnais du Lac-Saint-Jean à l’égard de leur territoire ancestral. Ils se sentent responsables de le protéger et le développer.