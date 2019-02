Yukon Quest 2019 : c'est parti!

Le 36e Yukon Quest commence aujourd'hui à Whitehorse. Suivez la course internationale de traîneaux à chiens sur notre plateforme. Cette année, 30 meneurs d'attelage se lanceront sur un parcours de 1600 km dans la course YQ1000. Le départ est prévu à 11 heures, au parc Shipyards.

Les conducteurs les plus rapides devraient se rendre à Fairbanks, en Alaska, en une dizaine de jours.

À cause d'un manque de neige, les participants devront suspendre leur course à Braeburn pour faire la partie Braeburn-Carmacks en camion.

Ils se rendront ensuite jusqu’à Dawson pour un arrêt obligatoire de 36 heures, avant de repartir, en direction de l’Alaska.

Une première pour certains

La meneuse de chiens française Isabelle Travadon en sera à sa première participation au Yukon Quest. « C'est le rêve de tout musher », dit-elle. Après un tirage au sort, elle partira en 9e position.

Le Québécois Denis Tremblay a tiré le dossard numéro 1 du Yukon Quest 2019. Photo : Yukon Quest / Julien Schroder

Le Québécois Denis Tremblay sera, quant à lui, le premier conducteur d'attelage de chiens à prendre le départ.

Liste des participants de la course YQ1000 1. Denis Tremblay

2. Hans Gatt

3. Brent Sass

4. Remy Leduc

5. Torsten Kohnert

6. Jimmy Lebling

7. Matt Hall

8. Michelle Phillips

9. Isabelle Travadon

10. Martin Apayauq Reitan

11. Nathaniel Hamlyn

12. Dave Dalton

13. Jim Lanier

14. Lisbet Norris

15. Olivia Webster

16. Brian Wilmshurst

17. Misha Wiljes

18. Jessie Royer

19. Andrew Pace

20. Hendrik Stachnau

21. Ryne Olson

22. Chase Tingle

23. Paige Drobny

24. Laura Allaway

25. Deke Naaktgeboren

26. Allen Moore (champion en titre du Yukon Quest)

27. Jason Biasetti

28. Cody Strathe

29. Curt Perano

30. Rob Cooke

Cette année, de nombreuses femmes participent au Yukon Quest. C'est le cas notamment à la seconde course (YQ300), plus courte et moins médiatisée, qui partira de Whitehorse samedi après-midi. Louve et Lori Tweddell sont les plus jeunes participantes. Elles ont fêté leurs 18 ans cette semaine.

Les deux Franco-Yukonnaises se lancent dans l'aventure avec l’envie de faire « une belle course, ensemble, avec [leurs] chiens heureux à l’arrivée ». La distance de la course YQ300 a été raccourcie de 160 km, faute de neige suffisante sur une partie du parcours. Les meneurs d’attelages vont faire une boucle Whitehorse-Braeburn-Whitehorse. Les premiers compétiteurs sont attendus lundi dans la capitale.