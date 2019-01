Une fuite d'eau force l'évacuation de 17 personnes à Rouyn-Noranda

Des travaux importants sont en cours sur cet immeuble depuis plus de trois mois. Il s'agit du même immeuble où des locataires affirmaient en novembre dernier avoir dû vivre sans eau chaude pendant près d'un mois.

À lire aussi : Des travaux auraient privé des locataires d’eau chaude pendant un mois

Le chef de division aux opérations de la sécurité incendie et de la sécurité civile à la Ville de Rouyn-Noranda, Stéphane Royer, affirme que la fuite a été causée par le gel d'un tuyau.

On a été obligé de fermer l'électricité, étant donné que l'eau et l'électricité c'est pas trop compatible. Étant donné qu'on fermait l'électricité et qu'il faisait quand même assez froid hier, on a dû évacuer le bâtiment. On parlait de 17 personnes à l'intérieur du bâtiment qu'on a évacué.

L'eau s'échappait d'un immeuble en construction. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La Croix-Rouge soutient que quatre bénévoles ont pris en charge 13 sinistrés hier soir. Ceux-ci sont actuellement hébergés dans un hôtel, selon la porte-parole de la Croix-Rouge, Stéphanie Picard.