Quatre ans de prison suggérés dans un dossier de pornographie juvénile

L'homme de 25 ans a plaidé coupable, le 13 août dernier, à des accusations d'avoir possédé et accédé à de la pornographie juvénile.

Selon le récit des événements qui a été présenté devant le tribunal, Keven Yockell a possédé et a accédé à des images de pornographie juvénile à l'aide de téléphones cellulaires.

Ces événements sont survenus en novembre 2017, au moment où il se trouvait en semi-liberté dans un organisme communautaire, après avoir été condamné à deux ans de détention en 2016 pour d'autres infractions en lien avec la pornographie juvénile.

Lors des recommandations sur la peine, la poursuite et la défense ont suggéré au juge une peine de quatre ans de pénitencier et ont demandé que Keven Yockell soit déclaré délinquant à contrôler pendant 10 ans après sa libération.

Lorsqu'on fait des représentations au tribunal, on se réfère aux faits, on se réfère aux antécédents judiciaires de l'individu, et dans le cas présent, on s'est référé également à des rapports qui ont été confectionnés (sic) , a expliqué Julie Gagné, procureure aux poursuites criminelles et pénales dans ce dossier.

C'est en tenant compte de tous ces rapports-là et des faits que l'on présente la suggestion commune. Julie Gagné, procureure aux poursuites criminelles et pénales

La poursuite a indiqué qu'un rapport présentenciel montre que Keven Yockell est à risque élevé de récidive.

L'avocate de la défense a de son côté souligné que son client reconnaît désormais son problème, et a demandé de l'aide.

L'homme de 25 ans est détenu pendant les procédures. Le juge devrait rendre sa décision mercredi matin.

Parallèlement, Keven Yockell fait face à de nouvelles accusations de production et de distribution de pornographie juvénile pour des événements qui se seraient produits en juillet 2018, alors qu'il était en détention. Il aurait alors produit un journal explicite.

Il devra subir son procès dans ce dossier le 28 février au palais de justice de Mont-Joli.

D’après les informations d’Ariane Perron-Langlois